02 SEP 2025

Benita ('Maestro Joao') fue pillada en Atocha en silla de ruedas y rompió a llorar al hablar de su situación a mediados de agosto

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado ahora que acababa de llevar de Barcelona, donde se había realizado una vaginoplastia

A mediados de agosto, un reportero de 'Europa Press' pilló a Benita 'Maestro Joao' en silla de ruedas en la Estación de Atocha-Almudena Grandes de Madrid. La exconcursante de 'Supervivientes' acababa de llegar de Barcelona, sin compañía de su novio o su representante, únicamente acompañada por un asistente de viaje de la compañía de trenes, que la ayudaba a llegar a la calle.

Al escuchar las preguntas del reportero, la amiga de Adara Molinero no quiso dar detalles de lo que le ocurría, pero comenzó a llorar, dejando muy preocupado al periodista, que la conoce bien porque han coincidido muchas veces. "Tengo que ser fuerte", repetía la tarotista, que ahora ha revelado en 'Anda ya', el programa de radio en el que colabora que iba en silla de ruedas y estaba emocionada porque acababa de llegar de Barcelona, donde se había sometido a una vaginoplastia que completa su transición.

"Venía sola y en silla de ruedas porque venía de hacerme la operación de vagina, que me la he operado y estoy ya toda tuneada, toda terminada", ha explicado la que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP', que asegura sentirse "muy bien" tras haber completado la transición física que comenzó hace poco más de un año, cuando contó que era una mujer y que iba a adoptar el nombre de su difunta de madre, a la que siempre estuvo muy unida.

"Me siento muy yo. ¿Sabes lo que he notado? Que he completado la transición pero que en realidad Benita estaba siempre, yo en realidad estaba disfrazada de Joao y del Maestro Joao, yo estaba haciendo transformismo sin darme cuenta", ha sido la reflexión que ha lanzado la madrileña cuando le han preguntado si se siente bien tras esta última operación.

"Me ha cambiado hasta el carácter, me lo dicen mis amigas; discuto menos y me da una rabia", ha terminado diciendo la colaboradora de televisión, poniendo así su característico toque de humor a su explicación sobre sus imágenes llorando que habían preocupado tanto este verano y que ahora sabemos que eran lágrimas de emoción tras haber completado su transición física.