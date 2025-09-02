Irene Rosales deja claro si podría haber una puerta abierta a la reconciliación con Kiko Rivera

Irene Rosales habla en 'Vamos a ver' de una posible reconciliación con Kiko Rivera

Kiko Rivera regresa al domicilio familiar: el motivo

Compartir







Kiko Rivera ha vuelto este martes 2 de septiembre por primera vez al domicilio familiar tras saltar la noticia del divorcio con Irene Rosales después de 11 años de relación y dos hijas en común. Un equipo de 'Vamos a ver' ha podido escuchar desde la calle al hijo de Isabel Pantoja disfrutando junto a sus dos hijas.

Irene Rosales también ha sido captada por las cámaras del programa cuando regresaba a su casa y habló claro sobre una posible reconciliación con Kiko Rivera: "No hay reconciliación, ya lo hemos dicho, vamos a tener una relación normal, no hay nada malo. Además, me gustaría decir que no hay ningún tipo de problema, que se deje de inventar cosas económicas que son completamente falsas y que dejéis de nombrar a terceras personas, porque son terceras personas que no tienen nada que ver, como Fran".

PUEDE INTERESARTE Kiko Rivera regresa al domicilio familiar: el motivo

Cuando le preguntan sobre Isabel Pantoja, Irene decide no contestar de manera directa: "Yo ahí no tengo que decir ni hablar nada, esto es un matrimonio que se ha separado y es una cosa de él y mía, y que vamos a hacer lo mejor posible por nuestras hijas".

Kiko Rivera vuelve a la casa familiar por primera vez tras el divorcio con Irene Rosales

Mientras tanto, Kiko Rivera estaba en el interior de su casa junto a sus dos hijas, a la que ha llegado a primera hora de la mañana. El motivo por el que Kiko Rivera llegó a la casa que compartía con su ya expareja en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, habría sido continuar con la mudanza iniciada la semana pasada y ver a sus hijas.

El hijo de Isabel Pantoja llegó en moto. Kiko no se quitó el casco y prefirió ignorar las preguntas de los reporteros que llevan días esperando a las puertas de la vivienda cualquier movimiento suyo o de Irene Rosales.