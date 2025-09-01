Irene Rosales reacciona a los rumores de acuerdo de divorcio con Kiko Rivera

Pepe del Real desvela los problemas de convivencia de la pareja en ‘Vamos a ver’: "La convivencia era insostenible

Nuevos datos del chico en el que Irene Rosales se apoya tras su ruptura con Kiko Rivera: "Es monitor de su gimnasio"

Compartir







Tras la noticia de separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, la expareja del cantante reaparece a la entrada del domicilio familiar y un equipo de ‘Vamos a Ver’ ha podido hablar con ella sobre los rumores de la existencia de un acuerdo de divorcio entre ambos.

Irene Rosales ha explicado cómo se encuentra actualmente después de hacerse pública la noticia de su divorcio con el hijo de Isabel Pantoja: “Estamos bien”, respondía a la reportera del programa ante las cuestiones sobre este tema. Además, le han preguntado sobre un posible acuerdo de divorcio entre ella y Kiko Rivera, a lo que no ha querido dar más explicaciones.

Sin embargo, ya en plató, Sandra Aladro ha dado todos los detalles del divorcio: “Es un acuerdo de las niñas, de manutención y de visita. No son propietarios, por tanto, no tienen que repartir ningún inmueble”, afirmaba la colaboradora del programa.

Además, Irene ha confirmado que se quiere centrar en los preparativos de la vuelta al cole de sus hijas y ha evitado dar más detalles sobre la noticia de su separación con Kiko Rivera.

“La convivencia era insostenible”

Pepe del Real ha contado que la convivencia entre Irene Rosales y Kiko Rivera no estaría atravesando su mejor momento y tendrían problemas: “Se han quitado un peso de encima. La convivencia era insostenible”, afirmaba.