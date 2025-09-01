Logo de telecincotelecinco
Logo de Vamos a verVamos a ver
Irene Rosales

Irene Rosales reacciona tras los rumores de acuerdo de divorcio con Kiko Rivera: “Estamos bien”

Irene Rosales reacciona a los rumores de acuerdo de divorcio con Kiko Rivera
Las palabras de Irene Rosales sobre los rumores tras su ruptura con Kiko Riveratelecinco.es
Compartir

Tras la noticia de separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, la expareja del cantante reaparece a la entrada del domicilio familiar y un equipo de ‘Vamos a Ver’ ha podido hablar con ella sobre los rumores de la existencia de un acuerdo de divorcio entre ambos. 

Irene Rosales ha explicado cómo se encuentra actualmente después de hacerse pública la noticia de su divorcio con el hijo de Isabel Pantoja: “Estamos bien”, respondía a la reportera del programa ante las cuestiones sobre este tema. Además, le han preguntado sobre un posible acuerdo de divorcio entre ella y Kiko Rivera, a lo que no ha querido dar más explicaciones. 

PUEDE INTERESARTE

Sin embargo, ya en plató, Sandra Aladro ha dado todos los detalles del divorcio: “Es un acuerdo de las niñas, de manutención y de visita. No son propietarios, por tanto, no tienen que repartir ningún inmueble”, afirmaba la colaboradora del programa. 

Además, Irene ha confirmado que se quiere centrar en los preparativos de la vuelta al cole de sus hijas y ha evitado dar más detalles sobre la noticia de su separación con Kiko Rivera.  

PUEDE INTERESARTE

“La convivencia era insostenible” 

Pepe del Real ha contado que la convivencia entre Irene Rosales y Kiko Rivera no estaría atravesando su mejor momento y tendrían problemas: “Se han quitado un peso de encima. La convivencia era insostenible”, afirmaba.

Temas