Kiko Rivera regresa al domicilio familiar: el motivo

Poco días después de hacerse pública su separación de Irene Rosales, tras11 años de relación y dos hijas en común, Kiko Rivera ha reaparecido ante los medios de comunicación.

El hijo de Isabel Pantoja ha sido captado por las cámaras entrando en el domicilio familiar en el que hasta hace escasos días convivía con Irene Rosales y sus dos hijas, imágenes que hemos emitido en 'Vamos a ver'.

El motivo por el que Kiko habría llegado a primera hora de este martes 2 de septiembre a la casa que la ya expareja compartía en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, sería el de continuar con la mudanza que ya puso en marcha la semana pasa y ver a sus hijas.

Kiko Rivera ha llegado a la casa en moto, la cual ha metido directamente en el garaje. El hijo de Isabel Pantoja no se ha quitado el casco y ha preferido hacer caso omiso a las preguntas de los reporteros que llevan días a las puertas de la vivienda esperando cualquier tipo de movimiento por parte de Kiko o de Irene Rosales.

Irene Rosales, centrada en la vuelta al cole de sus dos hijas

Unas horas antes de la llegada de Kiko, era Irene la que era captada por las cámaras de televisión regresando a su casa. Aunque de manera escueta, ella sí que respondía a algunas preguntas y aseguraba que estaban "bien". Cuando prefería guardar silencio era cuando le preguntaban por el posible acuerdo de divorcio entre ella y Kiko Rivera.

En las imágenes, Irene nos contaba que ahora se encuentra totalmente centrada en los preparativos de la vuelta al cole de sus hijas, ya que está a la vuelta de la esquina.