Equipo mtmad 22 AGO 2025 - 15:13h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre cómo va a anunciar el nombre de su segundo bebé junto a su expareja, Lester Duque

Patri Pérez habla de la "depresión posparto" que sufrió tras el nacimiento de su hijo Río

Patri Pérez regresa una semana más a su canal, ‘Renaciendo’, para desvelar cómo será la revelación del nombre de su segundo bebé con Lester Duque. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega dispuesta a opinar de los últimos ‘salseos’ y comparte la inesperada confesión que le hizo Mario Casas sobre ella y Lester, además de actualizar sobre su embarazo. La catalana habla de la elección del nombre del bebé y de cómo quiere anunciarlo.

Estando ya en el segundo trimestre de su embarazo, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ compartía recientemente los síntomas que está experimentando . Cada vez más cerca de dar a luz por segunda vez, Patri Pérez se sienta frente a la cámara para reflexionar sobre algunas decisiones importantes que aún debe tomar, como la manera de anunciar el nombre de su bebé. “Sé que tenéis ganas de saberlo”, comienza a hablar la influencer.

Muy ilusionada, Patri habla de cómo está siendo el proceso de elección del nombre junto al padre de bebé, Lester Duque. La catalana tiene en mente cómo va a ser la revelación del nombre y se encuentra ultimando los detalles. “No se lo he visto hacer a nadie”, declara con emoción. La que fuera participante de ‘La islas de las tentaciones’, visualizando el especial anuncio, no ha podido evitar compartirlo todo con sus seguidores. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Patri Pérez se sincera sobre la sorpresa al conocer el género de su segundo bebé

La creadora de contenido aprovecha también para hablar de la sorpresa que se llevó al conocer que su segundo bebé sería una niña. “En mi cabeza no había posibilidad”, se sincera. Patri se adentra a hablar de distintas madres y parejas que también se encuentran actualmente a la espera de un bebé del mismo género. “Este es el año de las niñas”, comenta divertida. Emocionada por la llegada de su pequeña, la influencer continúa a la espera de la que será la hermanita de su primer hijo, Río.

Patri Pérez regresa una semana más a su canal, ‘Renaciendo’ lista para actualizar sobre su segundo trimestre de embarazo. Además, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ viene cargada de los mejores cotilleos del mundo del corazón. La influencer no solo habla sobre la revelación del nombre de su bebé, sino que desvela la sorprendente confesión que le hizo Mario Casas sobre su relación con Lester Duque y opina sobre la relación de Aitana y Plex ¡Descúbrelo todo dándole play al video!