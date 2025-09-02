Rakel Cernicharo, jurado de 'Next Level Chef', embarazada de su primer hijo

Silvia Herreros 02 SEP 2025 - 16:40h.

La chef acaba de escuchar el latido de su bebé, del que se ha quedado embarazada por fecundación in vitro

Rakel Cernicharo: "Me hice chef porque disfruto viendo comer"

Rakel Cernicharo, la juez más salvaje y exigente de 'Next Level Chef', espera su primer hijo. La valenciana, que este año sopla las velas de su 41º cumpleaños, será madre junto a su pareja de un bebé muy buscado y deseado del que se ha quedado embarazada gracias a la reproducción asistida y a la fecundación in vitro.

La mentora de los concursantes del reality de cocina de Telecinco no puede estar más feliz. Acaba de tener su última revisión ginecológica y ha escuchado por primera vez el latido de su bebé, cuyo sexo aún desconoce. Esta prueba suele realizarse en torno a la semana 6 o 7 de embarazo, lo cual puede darnos una pista del tiempo del que estaría embarazada.

La chef de Karak, restaurante valenciano con un sol Repsol en el que lleva al frente desde hace más de una década, anunciaba a sus seguidores la feliz noticia de su embarazo mientras compartía imágenes de su transferencia embrionaria. "Hemos llegado al final de un camino y si bichitín cuaja, empezaremos el camino más duro y más bello que existe, el de un embarazo de alto riesgo", decía a principios de agosto, consciente los riesgos que había tras la implantación.

"Lo hemos pasado mal, sí, pero no han sido las hormonas (algunas me han sentado verdaderamente bien), ni el proceso que no entendía, ni las esperas, el camino ha sido duro por mis miedos. No ha sido el miedo de no conseguirlo si no los miedos de perderme por el camino debido a mi enfermedad", dice mientras recuerda su TCA y su hiperactividad, "Eso me volvió loca, ida , temerosa, no hay mayor enemigo que uno mismo. No hay mayor acto de egoísmo y ego que el miedo a la muerte", contaba.

"Tuve que abrazarme de nuevo y desprenderme de lo no necesario", seguía en su relato mientras hablaba de la que sin duda ha sido "la prueba de amor más dura y peligrosa para Javi y para mí, pero nos ha hecho más fuertes".

A pesar de estos complicados meses del proceso FIV en los que ha estado luchando con su "cabeza", Rakel ahora está viviendo su embarazo "desde el único lugar desde donde puedo observar y ser feliz, la tranquilidad de que lo que tenga que ser será".

"Gracias a mis hermanos y familia porque que me conocen más que yo en ese punto mental y no me han soltado la mano en ningún momento, igual que Javi, aunque os lo he puesto muy complicado, lo sé! Me habéis demostrado el amor incondicional GRACIAS"

"Sé que muchos os preguntaréis cómo será ese momento, pues es sencillo, indoloro y bonito, la parte más bonita a transitar. Puede que la espera os desespere, es normal, yo no me planteo ni SI ni NO. Llegado el momento veremos cómo seguir caminando. Aquí os dejo el acto microscópico de la vida! AMOR!", agregaba contando cómo ha sido para ella su particular proceso de maternidad.