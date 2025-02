"De pequeña era muy hiperactiva. Con tanta hiperactividad te entra ansiedad y empiezas a comer y a comer... Yo de pequeña me despertaba por la noche y me iba a la nevera. Y yo arrasaba. Hubo un día que no me comí todo lo que había cogido y me desperté abrazada a una croqueta congelada", contaba Roro. Mientras que Rakel Cernicharo contaba también algo que le ocurrió de joven: "Cuando salía del restaurante tenía una ansiedad impresionante y me despertaba a veces con conguitos en la boca, rodeada de chocolate por toda la cama. No sé si te pasa lo mismo, pero te sientes muy culpable".