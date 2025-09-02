Berto González 02 SEP 2025 - 08:00h.

Noel Bayarri vive centrado en la construcción de su casa "Villa Mojo" tras participar en la Kings League y triunfar como influencer colaborando con grandes marcas y viajando a destinos exóticos

Noel Bayarri, sobre su relación con su madre: "Teníamos una manera de tratarnos no muy sana"

Noel Bayarri regresa a Honduras diez años después de su participación en 'Supervivientes'. En esta década, su vida ha dado un giro completo. El canario, que logró convertirse en en uno de los tronistas más destacados de 'Mujeres y hombres y viceversa', dejó atrás los platós para centrarse en nuevos proyectos personales y profesionales. Entre ellos destaca la construcción de su propia casa, un hogar al que ha bautizado como "Villa Mojo", su incursión en la Kings League y una carrera en redes sociales que lo ha posicionado como un creador de contenido de referencia, colaborando con grandes marcas y viajando a destinos exóticos de todo el mundo. Ahora, vuelve a la tele dispuesto a convertirse en el ganador de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

De la televisión a su proyecto más personal: la construcción de "Villa Mojo"

Noel Bayarri se hizo un hueco en la televisión gracias a su participación en 'Mujeres y hombres y viceversa' donde su simpatía y atractivo le dieron una gran base de seguidores. Tras años de apariciones en programas, decidió dar un paso atrás para invertir en un proyecto vital: su propia vivienda. Con el nombre de "Villa Mojo", el extronista ha compartido en redes sociales el proceso de construcción de esta casa, diseñada a su gusto y pensada para ser el centro de su vida personal y profesional.

El proyecto de Villa Mojo no ha sido solo un logro inmobiliario, sino también un símbolo de independencia y estabilidad para Noel Bayarri. "Estoy bastante contento, me acabo de comprar un terreno, se viene Villa Mojo. Ya les iré contando un poco según se vayan desarrollando los acontecimientos, estoy muy ilusionado y también cagado. Denme ánimos porque el dinero ya está. Han sido muchos bolos juntos, pero muchas camisetas quitadas, sudores, dobles besos, viajes... Podría decir que cientos de bolos se me han ido, pero es lo que hay porque creo que es una inversión que va a ser la leche", compartió Noel Bayarri en sus redes sociales.

Su faceta como futbolista en la Kings League

Aunque Noel Bayarri decidió alejarse de la televisión, no ha dejado de estar vinculado al mundo del entretenimiento. Su participación en la Kings League, la competición de fútbol 7 creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, le permitió conectar con un público diferente. Ha sido parte de equipos como Jijantes FC y Porcinos FC, participando en el formato que mezcla deporte y espectáculo y que arrasa en plataformas digitales. Esta experiencia le ha permitido no solo mantenerse en el ojo público, sino también reforzar su perfil como un rostro versátil, capaz de moverse entre la televisión, el deporte y las redes sociales. Además, la Kings League le ha abierto puertas a nuevas colaboraciones.

Influencer de éxito: grandes marcas y viajes por el mundo

En la actualidad, Noel Bayarri desarrolla una carrera consolidada como creador de contenido. Su presencia en redes sociales le ha permitido trabajar con reconocidas marcas como Spoticar, Pepsi o Soda Bus Barcelona, con las que realiza campañas publicitarias por su rostro atractivo y su estilo de vida, sin perder la cercanía con sus seguidores.

Su estilo de vida incluye viajes a algunos de los destinos más deseados del planeta. Islas Mauricio, Argentina, Maldivas, Filipinas o República Dominicana son solo algunos de los lugares que ha visitado recientemente, documentando cada experiencia para sus seguidores. Estas escapadas, más allá de ser un capricho personal, forman parte de su estrategia como influencer, generando contenido atractivo y de calidad que refuerza su presencia en redes sociales. El canario comparte imágenes de playas paradisíacas, actividades acuáticas, experiencias gastronómicas y encuentros con otros creadores, mostrando así una vida activa y llena de aventuras.