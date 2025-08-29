Supervivientes 29 AGO 2025 - 14:45h.

El influencer canario regresa por todo lo alto a la televisión tras su participación en 'Supervivientes 2015' y, anteriormente, 'MYHYV'

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Noel Bayarri es concursante de 'Supervivientes All Stars'. El que es uno de los tronistas más recordados de la historia de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' formará parte de la segunda edición del reality más extremo de la televisión, uniéndose al gran elenco de supervivientes confirmados hasta el momento, compuesto por Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Kike Calleja, Rubén Torres, Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero, última en ser confirmada este jueves en 'Tardear'.

Y es que, así es, vuelve el 'Mojo Picón'. Noel Bayarri regresa por todo lo alto a la televisión y en su vídeo presentación, el exparticipante de 'MYHYV' nos da una pista de lo 'picante' y divertida que -tenemos por seguro- será su participación en Honduras. Algo que no exime de que sea el mejor superviviente y quiera hacerse con el ansiado maletín: "¿Antojo de 'Mojo Picón'? Aquí estoy yo para dártelo nena. Soy Noel Bayarri, nuevo participante de 'Supervivientes All Stars. Este año es el mío".

¿Quién es Noel Bayarri?

Sin duda, Noel Bayarri es considerado uno de los tronistas más míticos de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Además, el canario protagonizó un final de trono de María Hernández totalmente inesperado para todos y que traspasó por completo la pantalla, haciéndose un hueco en el corazón de la tronista, que acabó eligiéndole a él en detrimento de Manu Lombardo, Cristian o Avatar.

Posteriormente, el influencer participó en 'Supervivientes 2015', en donde estuvo alrededor de 35 días tras ser expulsado por la audiencia. De ahí pasó por el pisito de 'Solos' y hasta ha llegado a jugar en un par de equipos de la Kings League. Tiene hasta un canal en Mtmad ('Mad Mojo') en donde nos muestra su día a día.

No obstante, hay que recordar que el canario estudió informática, pero que no la llegó a terminar porque se dio cuenta de que no era lo suyo (aunque llegó a ejercer como informático en Lanzarote antes de mudarse a Madrid para participar en 'MYHYV').

La vida actual de Noel Bayarri

A pesar de todo ello, la principal faceta Noel Bayarri es la de influencer. 'Mojo Picón' cuenta con más de medio millón de seguidores en sus redes, por lo que gran parte de los ingresos que tiene en estos momentos provienen de ahí. Ingresos que le dan para realizar viajes de ensueño y que gran parte de ellos tienen como origen los bolos que hizo cuando saltó a la fama en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', en donde llegó a cobrar en alguno hasta 3.000 euros.