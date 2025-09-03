La hermana de Íñigo Onieva y la estrella de Hollywood Jesse Williams, nueva pareja sorpresa

El actor fue nombrado el 'hombre más sexy del mundo' en 2016 y junto a Alejandra Onieva parece haber encontrado una nueva ilusión

El inesperado romance entre la actriz Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva y, por ende, cuñada de Tamara Falcó, y el actor estadounidense Jesse Williams ha sorprendido tanto en España como en Hollywood.

Este miércoles 3 de septiembre, la revista '¡Hola!' ha publicado fotografías de ambos paseando por la llamada 'Milla de Oro' de Madrid. Las imágenes muestran a ambos muy cómplices, entre risas, abrazos y besos, confirmando que lo suyo no es una simple amistad, sino una relación sentimental. Y lo que parecía un rumor se ha convertido en una realidad: Alejandra y Jesse están juntos.

Ambos se conocieron en el rodaje de la serie internacional 'Hotel Costiera', producida en Italia durante la primera mitad de 2024 y rodada en la pintoresca localidad de Positano y que tendrá su estreno mundial en Amazon Prime Video el 24 de septiembre de este año.

En esta producción, Onieva interpreta a Sheryl y Williams da vida a Daniel 'DD' de Luca, un encuentro profesional que pronto se convirtió en algo más personal. Y parece que el rodaje fue clave para que su relación diera el salto a lo sentimental.

Este no es el primer romance que sale a la luz de la vida privada de Alejandra. Ya se le conoció una relación con el actor Sebastian Stan, que terminó en 2022. Desde entonces no se le había relacionado públicamente con nadie, hasta que han salido a la luz estas imágenes junto a Williams.

Sobre Jesse Williams

Jesse Williams, por su parte, es un actor de gran prestigio en Estados Unidos que alcanzó la fama internacional como el doctor Jackson Avery en la exitosa serie 'Anatomía de Grey', donde permaneció más de una década, convirtiéndose en uno de los favoritos del público.

Más allá de la actuación, Williams forma parte de la junta directiva del Advancement Project, un influyente think tank de justicia social, y su discurso en los premios BET de 2016, en defensa de la igualdad racial, fue muy comentado en su momento. También la revista 'People' lo nombró en su lista de los hombres más atractivos del mundo en 2016.

En el ámbito personal, el actor ha tenido una vida sentimental marcada por relaciones mediáticas. Estuvo casado con Aryn Drake-Lee, con quien compartió más de 10 años y tuvo dos hijos: Sadie, nacida en 2013, y Maceo, en 2015.

Su divorcio en 2020 no pasó desapercibido, con procesos judiciales relacionados con la custodia y la manutención de los niños. Después se le ha relacionado con la periodista deportiva Taylor Rooks, con la actriz Taylour Paige, con quien estuvo desde 2019 hasta 2021, y con la intérprete Minka Kelly, en una etapa más breve.

En los últimos años también se le vinculó a la directora creativa Ciarra Pardo, aunque nunca llegó a confirmar públicamente su relación. Ahora, al lado de Alejandra Onieva, parece haber encontrado de nuevo la ilusión.