Alejandra Silva, mujer de Richard Gere, ha compartido una emotiva felicitación en las redes sociales por el cumpleaños del actor

"Eres todo para nosotros. El mejor marido y el mejor papá", destaca la empresaria y publicista española de 42 años

Como cada 31 de agosto, Richard Gere cumple años. En esta ocasión, el protagonista de 'Pretty Woman' ha cumplido nada más y nada menos que 79 años. Un día muy especial para el actor y para su familia que no ha dudado en dedicarle unos minutos y publicar una tierna felicitación a través de sus redes sociales.

Alejandra Silva, mujer del actor, ha compartido en sus perfiles sociales una tierna imagen del matrimonio que ha ido acompañada de unas palabras en las que, tanto ella como sus hijos, han querido felicitar a Richard Gere.

La emotiva felicitación de Alejandra Silva a su marido en el día de su cumpleaños

"Feliz Cumpleaños, mi amor. Este año ha traído cambios y desafíos, pero a través de todo has sido la constante de nuestra roca. Los chicos y yo sentimos tu amor en cada momento: la forma en que apareces por nosotros, la paciencia que traes, la fuerza que das y el corazón que viertes en esta familia", escribía la mujer del artista estadounidense.

Tras estas palabras, Alejandra Silva destacaba la parte más íntima y desconocida de Richard Gere, su faceta como marido y padre: "Eres todo para nosotros el mejor esposo y el mejor papá siempre dando, siempre ayudando. Incluso en los días más ocupados, eres el centro de nuestro pequeño universo, y estamos muy agradecidos por ti".

Por último, la española de 42 años le dedicaba todo el amor a su marido en el día de su cumpleaños: "Te amamos más allá de las palabras, hoy y siempre. Con todo mi corazón, Ale".

La vida de Richard Gere y Alejandra Silva en España

Richard Gere conoció a Alejandra Silva en 2015. Tan solo tres años más tarde, la pareja contrajo matrimonio en 2018. Con dos hijos, Alexander y James, la pareja estuvo viviendo en Estados Unidos desde que se conocieron. Sin embargo, el otoño de 2024 decidieron mudarse a España. Fue el propio Richard Gere el que confirmaba la noticia en el programa de Jimmy Fallon.

"Mi mujer es española y pasó conmigo aquí siete años, así que ahora vamos a estar unos años en Madrid. Nuestros hijos son bilingües, así que van a crecer bien allí”, confesaba el artista en el programa de Jimmy Fallon. "Su abuela era el pegamento que mantenía a todos juntos y falleció hace cosa de año y medio o dos años. Puedo ver a mi esposa transformándose en una nueva abuela para toda su gran familia. Ya está planeando organizar comidas de domingo para 35 personas”, bromeaba.

Y es que Richard Gere nunca ha ocultado su gusto por la cultura española. “Amo España y la capacidad de los españoles para vivir transmitiendo alegría y felicidad”, confesó en una entrevista en Vanity Fair. “Para mí, ir a Madrid va a ser una gran aventura porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos. Y creo que también será muy interesante para mis hijos”, reflexionaba el intérprete. Unos hijos que, además, son bilingües, como el actor ha comentado en varias ocasiones.

La mansión del actor y su mujer está situada en una de las zonas más ricas de Madrid (y de España): La Moraleja. La casa se sitúa en un terreno de 800 metros cuadrados, con muros vegetales de más de 4 metros de altura, y una garita de entrada con cámaras de vigilancia para controlar el acceso, el paso y la salida a la vivienda.

Lo único que buscan y desean es privacidad, así que hasta el personal que trabaja en el interior tiene que firmar contratos de confidencialidad. Aunque el actor estadounidense aún no es capaz de defenderse en mucho español. Al menos, no en público. Sí que recientemente, cuando fueron a ver el musical de Antonio Banderas ‘Gypsy’, trató de decir algunas palabras, pasó rápidamente al inglés.