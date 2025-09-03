La ex guardia de seguridad pedía 24 millones de dólares tras un altercado en 2018

El tribunal consideró que no había pruebas suficientes de agresión ni negligencia

Un tribunal de California desestimó este martes la demanda civil presentada contra la rapera Cardi B por una antigua guardia de seguridad, que reclamaba una compensación de 24 millones de dólares por un supuesto ataque ocurrido en 2018 en Beverly Hills.

La demandante, Emani Ellis, aseguraba que el incidente le dejó lesiones físicas y problemas psicológicos, pero el juez concluyó que no se habían probado elementos suficientes para atribuir responsabilidad civil a la artista.

El origen del caso

Ellis trabajaba en el centro médico al que acudía la cantante cuando se produjo la discusión. Según su versión, Cardi B la habría arañado en el rostro y escupido, provocándole cortes que necesitaron cirugía plástica.

La rapera, embarazada en ese momento y de camino a una consulta con su obstetra, negó en todo momento los hechos. La demandante reclamaba, además de la compensación millonaria, una indemnización punitiva por los supuestos daños sufridos.

Cardi B celebra la decisión

Tras conocerse el veredicto, Cardi B agradeció públicamente a su equipo legal y lamentó que el proceso judicial le impidiera acompañar a sus hijos en el primer día de clases. La rapera calificó la querella de "frívola".

"No estoy bromeando, aunque esté en mi lecho de muerte, juro por Dios que lo diré en mi lecho de muerte: no toqué a esa mujer. No toqué a esa niña. No le puse las manos encima", afirmó a la salida de los juzgados de Los Ángeles.