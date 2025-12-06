El salón Manga Barcelona da paso a la creatividad de mucha gente que ha dedicado meses para crearse un disfraz

Un cómic de Superman, casi impecable y con 86 años de antigüedad, establece un precio récord en una subasta

Compartir







BarcelonaLa 'mangaka' Kamome Shirahama, autora de 'Atelier of Witch Hat' y una de las grandes invitadas de la edición anterior, es la creadora del cartel de la 31ª edición del Manga Barcelona, una ilustración que mezcla los protagonistas de la famosa serie de Shirahama con el arte modernista y Gaudí. Informa en el video Laura Arias.

Se trata del más grande de Europa y cada año reúne a más de 150.000 visitantes, los cuales aseguran que "es una manera de ver el mundo". El evento, celebrado en la Fira de Barcelona Gran Via en L'Hospitalet de Llobregat, del 5 al 8 de diciembre, acoge a visitantes como Gou Tanabe, Tsutomu Takahashi, Akemi Takada o Yoko Kanno.

"Vengo desde los 12 años y ahora tengo 29, y venir una vez al año, disfrazada, es súper divertido", cuenta a EFE una muchacha vestida como la princesa Peach de Mario Bros.

Otro de los asistentes madrugadores cuenta que en el salón busca "las ediciones exclusivas que sacan aquí y firmas de autores que vienen de Japón", así como hacerse fotos "con la gente va con 'cosplays'".

Urtasun reivindica el papel del manga y el cómic

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado que el manga y el cómic son un "instrumento educativo fundamental" porque muchos jóvenes españoles se introducen a la lectura gracias a estos géneros.

Urtasun ha destacado que el Manga Barcelona es el salón dedicado al manga más grande del Viejo Continente y uno de los más antiguos, y cree que se ha convertido "en una auténtica referencia, no solo en Cataluña y en España, sino en toda Europa y en el mundo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El manga es cultura, el manga es creatividad, el manga es industria, el manga es actividad y por tanto desde el Ministerio de Cultura le damos mucho valor", ha añadido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otra de las patas imprescindibles del Manga Barcelona es el de las editoriales y los expositores. Para Óscar Valiente, director de Norma Editorial, el salón es "una fiesta" que sirve de "altavoz" para "dar bombo" a sus novedades.

"Manga Barcelona es una garantía de éxito. Sabemos que se va a llenar y que va a venir muchísima gente con muchas ganas de vivir la experiencia del manga", subraya Valiente, que prevé muy buenos números de asistencia y ventas a lo largo del fin de semana.