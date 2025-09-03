Lola Mencía comunica una triste noticia: "Cerramos una etapa"

Rocío Molina 03 SEP 2025 - 10:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y de 'Supervivientes All Stars' ha puesto fin a una etapa muy ilusionante de su vida: su triste decisión

Lola Mencía hace saltar las alarmas sobre una posible ruptura con Álex Cuadrado tras tres años juntos

Lola Mencía, conocida en su perfil oficial de Instagram como Marta de Lola, ha compartido una mala noticia con sus seguidores que significa el fin de una etapa para ella. Para la exconcursante de 'Supervivientes' y también de 'Supervivientes All Stars' esto ha sido un mazazo después de toda la ilusión y amor que había entregado a este bonito proyecto.

Después de preocupar a su comunidad con una publicación que desataba los rumores de una posible crisis entre ella y su novio Álex Cuadrado, la de León dejaba claro que su relación estaba bien, pero que ella no estaba pasando por un buen momento. Tal vez una de las razones se debía a la triste noticia que ahora ha tenido que dar y para la que ya no habrá otro desenlace.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha comunicado que el Hotel Canino Ferral, del que era directora desde 2022, cerrará sus puertas para siempre a partir del próximo 15 de septiembre. "Por razones ajenas a nosotros, tenemos que decir adiós a esta etapa tan bonita que hemos vivido juntos", son las palabras con las que comienza el comunicado del que se ha hecho eco también la influencer de León en sus redes.

"Gracias por cada visita, cada colita de felicidad y cada momento compartido. Os agradecemos la confianza depositada para sus cuidados. Gracias", ha proseguido el escrito que termina recomendando otra residencia canina para deja a los peluditos en caso de necesidad y que se encuentra cerca de la Ferrol tras su cierre.

Sin dar más detalle de por qué ha tenido que tomar esta decisión, Lola Mencía ha dejado claro que este centro no volverá a abrir sus puertas tras la fecha indicada. Un lugar al que ella llegó en 2018 como Auxiliar Técnico Veterinario para después ir ampliando su experiencia a enfermera, cuidadora y también peluquera canina. Finalmente, asumió el reto de la dirección del Hotel Canino Ferral y le dio un giro.

A partir de ese momento, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se centró y especializó en la socialización y adaptación cachorros, ofreciendo atención personalizada desde sus primeras peluquerías hasta su desarrollo emocional. Una experiencia a la que tristemente ha puesto fin: "Definitivamente cerramos esta etapa", ha escrito para despedir un proyecto en el que se ha entregado en cuerpo y alma durante muchos años y que siempre recordará por todo lo aprendido.