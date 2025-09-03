Rocío Molina 03 SEP 2025 - 11:54h.

Lola Romero y el ganador de 'Supervivientes' han escogido un nombre profundamente significativo para el bebé que esperan: su elección

Omar Montes y Lola Romero revelan el sexo del bebé que esperan

Lola Romero, novia de Omar Montes, ha destapado uno de los secretos mejor guardados de la pareja hasta ahora. En la dulce espera que se encuentran y llegando ya casi a la recta final de su embarazo, la famosa influencer y novia del ganador de 'Supervivientes' ha revelado el nombre que han escogido para su bebé y el significado del mismo. Una información que deseaban conocer desde hacía mucho tiempo sus seguidores.

El artista y su chica han celebrado este momento tan dulce de su vida con mucha discreción, pero en los últimos tiempos Lola Romero ha ido compartiendo más destalles de su estado en su perfil oficial de TikTok. Es ahí donde ha mostrado lo abultada que está su barriguita en esta recta final de su embarazo, el nombre que llevará su bebé y nuevos detalles que conoce y relativos a su parto.

A un mes de dar a luz y de tener en brazos a su primer hijo, (el segundo del cantante), Lola Romero ha posado para la cámara y ha dejado claro cómo se prepara para esta revolución que va a llegar a sus vidas. Con mucho humor, la novia de Omar Montes ha destacado que aún faltándole unas semanas para tener a su hijo, ella se nota que "va a explotar" y ha mostrado así cómo evoluciona la curva de su felicidad y cómo está creciendo el bebé que está en su interior. A través de sus redes ha mantenido al día a sus seguidores y les ha regalado en este momento una revelación de lo más importante: el nombre de su futuro bebé.

Con un look ceñido que ensalza su curva, Lola Romero ha contestado sin filtros a la pregunta que todos se hacían: "Cómo se va a llamar el bebé?" A lo que Lola Romero ha respondido "Ismael" junto al icono de un corazón y una estrella. Una respuesta de lo más esperada que nada más verla ha tenido una gran acogida entre sus seguidores. "Me encanta", "felicidades, Lola", "eres la embarazada más guapa de todo TikTok", son algunas de las respuestas que ha recibido tras conocer cómo llamará a su bebé.

Esta elección que es de origen hebreo tiene un significado muy simbólico: 'Dios oye' o 'Dios escucha' y refleja una conexión espiritual que ha sido valorada por generaciones. La joven también ha dado otros detalles de su embarazo y de la fecha de su parto. Su bebé nacerá en octubre, tal como le han confirmado y, aunque está cada vez más cansada, la ilusión es todavía mayor en la recta final.