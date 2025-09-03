Los mensajes que "salvaron" a Noelia López tras la muerte de José Antonio Reyes: "No es fácil"

Noelia López es la última protagonista de 'Madres: desde el corazón', que ya está disponible en Mediaset Infinity

José Antonio Reyes y Noelia López, una historia de amor que terminó antes de tiempo: "Yo no elegí ser madre sola"

Compartir







El 1 de septiembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de la familia de José Antonio Reyes. El carismático futbolista del Sevilla fallecía el 1 de junio de 2019 en un accidente de tráfico y, desde entonces, el día de su cumpleaños se ha convertido en un homenaje en el que recordar al deportista.

De ahí que haya sido este pasado 1 de septiembre cuando su viuda, Noelia López, haya protagonizado su entrevista más personal en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara en el que se ha abierto en canal sobre el deceso de Reyes y sobre cómo ha gestionado su pérdida y la crianza de sus dos hijas en este último lustro.

Tal y como ha explicado en el espacio de Mediaset, la influencer recurrió a las redes sociales para compartir momentos junto a su marido, fotografías de ambos y recuerdos que mantenían vivo el legado del de Utrera.

Fue a través de estas plataformas donde encontró el consuelo, no solo por compartir contenido con sus seguidores, sino también porque, desde que Reyes murió, ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo, los cuales, según la propia Noelia, "me salvaron".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Recibí un montón de mujeres, de madres y de hijas que han pasado por una situación así. Yo recuerdo que me quedaba dormida leyéndolos, y a mí esos mensajes me salvaron", ha afirmado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Me decían que a lo mejor habían pasado 20 años y que se salía, que ellas eran felices. Que habían tenido que cambiar muchas cosas pero que habían salido adelante, que se podía", ha añadido.

De acuerdo a su testimonio, ya no solo es "salir" de esa difícil situación, sino "vivir con ella". "No es que se olvide. ¿Cómo vas a olvidar a una persona que es tu familia y, además, alguien tan importante como mi marido y el padre de mis hijas? No, pero se vive con ello", ha manifestado.

Es por ello que el mensaje que quiere transmitir a mujeres que pasen por un momento así, es que "se centren en los que están". "Es una pérdida, sí, se sufre porque ya se han ido y ya no están aquí. Pero hay que luchar por los que nos quedan. Cuesta, no es fácil, pero un día se da un paso, otro día da otro, y pasa el tiempo y eres otra persona, pero tras caminar mucho", ha sentenciado.