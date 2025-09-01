La esposa del futbolista José Antonio Reyes es la última invitada al programa de Mediaset Infinity, 'Madres: desde el corazón'

José Antonio Reyes y Noelia López, una historia de amor que terminó antes de tiempo: "Yo no elegí ser madre sola"

El recuerdo de José Antonio Reyes sigue muy presente en la vida de su viuda, Noelia López. La de Jaén ha sido la última invitada del programa de Mediaset Infinity 'Madres desde el corazón', donde se ha abierto en canal junto a Cruz Sánchez de Lara para hablar no solo de su historia de amor con el futbolista y del doloroso día en el que perdió la vida en un accidente de tráfico, sino también de otra tragedia que marcó a su familia mucho antes: la muerte de su hermano pequeño, Tony.

Uno de los momentos más duros de la entrevista es cuando López rememora aquel 1 de junio de 2019, el día en que el futbolista falleció en un accidente de tráfico en Utrera, Sevilla, y explica la dureza de tener que explicárselo a sus hijas. Pero la vida de Noelia ya había estado marcada antes por otra desgracia.

La muerte de su hermano pequeño el 15 de noviembre de 2015 tras una larga enfermedad fue el primer gran golpe que recibió. La pérdida dejó tan marcada a su familia y, en concreto, a la propia esposa de Reyes, que decidió tatuarse su cara en el brazo izquierdo.

"También estaba estudiando la misma carrera que yo, una Ingeniería. Era un niño normal, como cualquier otro con pareja, y fue un golpe muy duro", relata.

"Yo pensé en mi hija, Noelia, que tenía dos años por aquel entonces. Ella fue la que hizo que no me hundiera, porque me necesitaba y yo a ella", asevera a la periodista.

La viuda del deportista confiesa que en ese momento "fui débil", porque "no fui capaz de estar ahí para mis padres", a quienes define como "de otro planeta". "Sufrieron mucho y se hundieron un tiempo, pero siempre están ahí para todos y viven con ese dolor", señala.

Noelia pospuso su boda con José Antonio, quien le había pedido matrimonio unos meses antes, por ese mismo motivo. No fue hasta junio de 2017 cuando se dieron el 'sí, quiero', tres meses después del nacimiento de su segunda hija, Triana.

"En la boda me acordaba mucho de mi hermano, y tuvimos la pena de que no estaba. Fue distinto, no fue una boda común, para mi madre sobre todo, que se fue con Triana para cuidarla porque ella no pudo seguir, no estaba feliz", se lamenta.