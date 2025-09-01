El futbolista perdía la vida el 1 de junio de 2019. Ahora, su esposa se ha sincerado sobre cómo vivió su muerte en 'Madres desde el corazón'

El 1 de junio de 2019, el mundo del fútbol español decía adiós a José Antonio Reyes, que perdía la vida de forma totalmente repentina a los 35 años de edad en un accidente de tráfico en la carretera que une Utrera con Sevilla. La muerte del jugador, que había sido una de las grandes promesas del fútbol andaluz y una figura carismática dentro y fuera del campo, dejó un vacío en la afición, en su familia y en quienes compartieron vestuario con él.

Conocido cariñosamente como 'La Perla de Utrera', forjó una carrera que lo llevó del Sevilla Fútbol Club a equipos de élite como el Arsenal, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Benfica, entre otros.

Tras conocerse el accidente, Sevilla se sumió en el luto. La capilla ardiente fue instalada en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde miles de seguidores, familias enteras y antiguos compañeros se acercaron para darle su último adiós. Pero quien no estuvo presente fue su mujer y madre de sus dos hijas, Noelia López.

Ahora, la viuda de Reyes se ha sincerado en su entrevista más personal en 'Madres desde el corazón', programa de Mediaset Infinity conducido por Cruz Sánchez de Lara.

Durante la charla, la de Jaén ha revelado el motivo por el que se negó a acudir al homenaje de despedida de su marido en Sevilla.

"Yo no fui capaz de ir al estadio. Lo he visto en imágenes", cuenta. "José y yo nos despedimos un miércoles, y nos dijimos que nos veíamos el lunes en Utrera, y yo le vi el lunes en Utrera. No fui a Sevilla", desvela Noelia a la periodista.

Ella no quería "que me viera ninguna cámara ni nadie", explica, porque ese momento "solo éramos él y yo", puntualiza entre lágrimas.

Cómo se enteró de la muerte de José Antonio Reyes

López conoció la noticia del fallecimiento de su esposo a través de una llamada. "Me lo dijeron así, sin más. Las niñas se quedaron mirándome y me preguntó Noelia: 'Mami, ¿qué le ha pasado a papi?', y le dije: 'No, nada, que se tiene que ir otra vez lejos', porque había estado jugando en China y estuvimos cuatro meses sin verle. Las puse en la televisión una película y fui al baño a llamar a mi madre. Y ellos ya venían de camino. Ya lo sabían. Me enteré la última", narra en el episodio de 'Madres desde el corazón'.