Natalia Sette 03 SEP 2025 - 11:07h.

La exconcursante de 'Supervivientes' estalla contra Tony Spina por su polémica declaración sobre la participación de Oriana en realities

Oriana Marzoli, muy avergonzada, revive su historia de amor con Tony Spina

Compartir







Oriana Marzoli llega una semana más a su canal con ganas de dar mucha guerra. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ no ha querido perder la oportunidad de opinar sobre todos los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’. En especial, la influencer carga contra Tony Spina tras confirmarse su participación en el reality debido a unas polémicas declaraciones que hizo sobre Oriana y su carrera televisiva.

Las duras palabras que Tony Spina dijo sobre Oriana Marzoli

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli opina sobre Marta Peñate como concursante de realities

La creadora de contenido no puede más y estalla contra quién fue durante varios años su pareja sentimental. Tras las palabras de Tony, donde la tachaba de “fracasada” por seguir dedicándose con más de 30 años a hacer realities, Oriana reaccionó contundentemente . Sin embargo, lo que verdaderamente la ha hecho enfadar ha sido la confirmación de Tony como concursante en ‘Supervivientes All Stars’. “Se humilla él solo”, asegura molesta.

Lo que Oriana no entiende es cómo pudo decir algo así de ella y meses después meterse en un reality. “No entendí por qué hizo eso”, reconoce. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ tiene claro el motivo por el que Tony dio esas declaraciones y nada la hace cambiar de opinión. “Enhorabuena conseguiste atención”, afirma tajante.

Oriana Marzoli opina del concurso que hará Tony Spina

Sin muchas ganas de seguir dándole atención a su expareja, Oriana da su opinión sobre Tony como concursante de reality. “No vale para ello”, asegura sin rodeos. Al contrario que con Iván González, también expareja de la venezolana y a quién le dedica bonitas palabras, con Tony se muestra muy tajante. “Me la suda”, recalca. La creadora de contenido tiene claro que no gastará más fuerza en hablar de Tony o de sus declaraciones ya que tiene cosas mucho más importantes en su vida. Aún así, no pierde la oportunidad de cargar contra él y dejar su opinión muy clara.

Oriana Marzoli regresa a 'Algo pasa con Oriana', disponible en Mediaset Infinity, para hablar abiertamente sobre todos los concursantes de 'Supervivientes All Stars'. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha coincidido en varias ocasiones con muchos de ellos y se sincera sobre cómo creen que lo harán en Honduras. Además, dos de sus exparejas son concursantes: Tony Spina e Iván González. A uno no le pasa ni una, y a otro le desea lo mejor ¡Descubre todas sus declaraciones dándole play al video!