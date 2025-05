Oriana, con su explosividad y su característico pintalabios, fue una de las tronistas más famosas de ‘Myhyv’. Queriendo enfrentarse a su pasado y a los momentos que más hicieron mella en ella, la influencer recuerda su historia de amor con Tony Spina, una relación marcada por altibajos constantes. Tras admitir que le fue infiel , algo que no había desvelado hasta ahora, Oriana revive en imágenes el primer día de Tony en su trono . El italiano entró a pretenderla y logró conquistar el corazón de la joven. “Me enamoré de verdad” , asegura Oriana mientras ve cómo fue la entrada de Tony al programa.

“Encontré el amor”, reconoce. La influencer comparte lo que siente al revivir esa etapa que tanto la marcó. Ambos eran muy jóvenes y vivieron su amor de forma muy intensa. “Viví el amor al 100%”, admite la exconcursante de ‘Supervivientes’. Sin embargo, ahora Oriana siente algo de asco al ver las imágenes de sus numerosas citas con Tony, no se reconoce y reacciona con sonidos de vómito. “Que asco me da ver una cita con Tony”, admite entre risas. Lo que un día fue muy bonito para ella, ahora no quiere ni verlo.