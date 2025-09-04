Ana Carrillo 04 SEP 2025 - 19:44h.

La presentadora Nuria Roca se ha pronunciado sobre el trabajo de su hijo mayor en el reality de Telecinco

Familiar, solidario y viajero: así es Juan, el hijo de Nuria Roca y Juan del Val que trabaja en 'Supervivientes'

Nuria Roca y Juan del Val llevan cerca de 25 años casados y tienen tres hijos en común: Juan, de 23 años, Pau, de 19, y Olivia, de 15. El primogénito, Juan del Val Roca, ha decidido seguir los pasos de sus padres y ha optado por trabajar en el mundo de la televisión, aunque no delante de cámaras, sino detrás, tal y como él mismo ha mostrado en su perfil de Instagram, donde cuenta con cerca de 8.000 seguidores.

Fue el pasado 3 de mayo, momento en el que estaba en emisión 'Supervivientes 2025', cuando el joven compartió un carrusel de fotos en Instagram en las que mostraba que formaba parte del equipo desplazado a Honduras del exitoso programa de televisión. "Feliz", escribió junto a las instantáneas en las que posaba con sus compañeros y con la camiseta oficial del reality, y enseñaba momentos del detrás de cámaras: cómo se construyen los decoradores, cómo se organizan las pruebas o dónde se sitúan los miembros del equipo el programa mientras se desarrolla el directo.

Dos meses más tarde mostró que formaba parte del equipo de 'La isla de las tentaciones' que se desplazó en julio a República Dominicana para grabar la novena edición del programa presentado por Sandra Barneda. "A veces pasan cosas bonitas", escribió el hijo mayor de Nuria Roca y Juan del Val en el post en el que compartía instantáneas de sus días en Las Terrenas. Hace unas horas, ante el inminente estreno de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', el joven ha compartido una promo en sus stories para animar a sus seguidores a seguirlo.

Ha sido sobre el trabajo de Juan del Val Roca en 'Supervivientes' por el que le ha preguntado una reportera de 'Europa Press' a Nuria Roca. "No sabíamos que era tan aventurero y que estaba en un programa de máxima audiencia", le ha dicho la periodista, ante lo que la presentadora valenciana ha contestado: "Sí, sí, está trabajando y está aprendiendo, está muy contento".

"Es un programa muy exigente para currar pero está muy bien, está muy contento", ha comentado la comunicadora, revelando así que su primogénito está feliz con su trabajo en el exitoso formato que se emite en Telecinco, en el que también ha subrayado que está "aprendiendo" mucho.