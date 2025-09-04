Supervivientes 04 SEP 2025 - 22:38h.

El presentador ha explicado a las dificultades que se enfrentan los supervivientes en el estreno

¡Ya están aquí! Los Cayos Cochinos han vuelto a convertirse en el epicentro del esperado estreno de 'Supervivientes All Stars 2025'. Jorge Javier Vázquez abrió la gala con emoción, ilusión y también con un aviso: esta edición arranca marcada por las dificultades meteorológicas y por imprevistos que han obligado al equipo a improvisar desde el primer minuto.

“Por primera vez, los Cayos Cochinos nos acogen en septiembre, una época difícil por las complicaciones meteorológicas. Nuestros supervivientes tendrán que enfrentarse a unas playas sin la dotación mínima para poder alimentarse”, explicaba Jorge Javier al inicio del programa.

Juegos cancelados y tensión en la playa

El presentador reconoció que la primera gala iba a ser “diferente a lo previsto”. Estaba preparada la espectacular prueba de barro y la temida Noria Infernal, pero una situación inesperada lo cambió todo:

“Debido a un problema de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada. Por supuesto, respetamos su derecho a expresarse como consideren. Por ello, en este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos”.

La incertidumbre se trasladó al plató y al público, con Jorge Javier advirtiendo de que los espectadores debían estar “pegados al programa, porque puede pasar cualquier cosa”.

Espíritu de resistencia

A pesar de los contratiempos, el mensaje fue claro: la aventura debe continuar. “Este es el espíritu de Supervivientes: superarse ante la adversidad, no rendirse nunca y afrontar lo que venga. Nuestro equipo y nuestros concursantes lo entienden así y van a dar lo mejor de ellos”, recalcó Jorge Javier, enviando un cálido abrazo al equipo desplazado en Honduras.

Conexión con Laura Madrueño

La propia Laura Madrueño, desde los Cayos, confirmó que el arranque no estaba siendo fácil: “No os podéis imaginar todo lo que nos ha ocurrido esta mañana, pero tenemos un despliegue sin precedentes para una gala inolvidable, pase lo que pase”.