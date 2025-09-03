Irene Rosales, al borde del llanto, estalla contra los medios: “Yo no he concedido ninguna exclusiva”

A través de sus redes sociales, la expareja de Kiko Rivera a mostrado su enfado y a dejado claro que ella no ha concedido ninguna entrevista

Irene Rosales ha respondido a los medios de comunicación sobre la exclusiva que publica una revista sobre su separación con Kiko Rivera, en la que se recogían unas declaraciones de su expareja que decían: “He tenido mil motivos para dejar a Kiko”.

Irene ha reaparecido antes los medios muy enfadada y al borde del llanto: “Es muy injusto que se haya hecho esto como si yo estuviese dando una exclusiva, cuando es mentira”, afirmaba la mujer al hablar de la sorpresa que se ha llevado al ver la noticia en la revista.

“Estoy muy enfadada. Es muy injusto porque no he dicho ni una palabra”, explicaba con la voz temblorosa al hablar del tema. Los reporteros le han preguntado a Irene si cree que se han aprovechado de la situación que están viviendo para publicar esas declaraciones, a lo que ha evitado pronunciarse mientras se secaba las lágrimas.

A través de sus redes sociales, Irene Rosales ha lanzado un mensaje acerca del tema: “Tengo mucha rabia e impotencia porque es mentira. No he hecho nada, no he hablado con nadie ni he contado nada”.

“La gente se piensa que ella ha hablado”

Los colaboradores de ‘Vamos a Ver’ han opinado sobre el tema y Adriana Dorronsoro ha explicado que “al poner exclusiva” en la revista puede dar a equivocación “a la gente que no entiende del mundillo” y ha empatizado con su enfado.

Por su parte, Alessandro Lequio ha afirmado que el cabreo tiene otro origen: “Ella piensa que esto rebaja el valor de la exclusiva que está negociando”. Pepe del Real ha explicado que Irene está más sensible y por eso le ha afectado más que utilicen unas declaraciones suyas de hace años porque el tema está de actualidad.