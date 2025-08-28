Lorena Romera 28 AGO 2025 - 10:43h.

Kiko Rivera ha emitido un nuevo comunicado para pedir comprensión. El hijo de Isabel Pantoja le ha asegurado a sus incondicionales que "no volverá a ser el de antes" y que "esa etapa", marcada por las adicciones, "quedó atrás". Pero que, ahora, necesita "tiempo para poder instalarse en su nueva casa" y adaptarse a su nueva vida tras separarse de Irene Rosales.

El que fuera concursante de 'GH DÚO' ha sido muy transparente sobre su pasado "con las drogas", como contó en el Sálvame Deluxe en 2015. Pero ahora que el final de su matrimonio es un hecho, muchos se han estado preguntando qué será del hijo de Isabel Pantoja. Y es que ha sido el propio cantante el que en múltiples ocasiones ha dicho que Irene Rosales fue quien le salvó.

Además, tal y como se apuntaba ayer mismo en 'Vamos a ver', el hijo de la tonadillera ya ha abandonado el domicilio familiar "después de meses de difícil convivencia", comentaba Pepe del Real. Una información que ahora parece confirmar el propio Kiko Rivera, que le ha pedido tiempo a sus seguidores para "instalarse en su nueva casa".

"Quiero daros las gracias de corazón por todos los mensajes tan bonitos que me estáis enviando en un momento tan complicado para mí. Es verdad que siempre aparece algún comentario negativo, pero al final cada uno refleja lo que lleva dentro", comienza escribiendo el también exconcursante de 'Supervivientes'.

Y a los que dudan sobre si podrá mantenerse como lo ha hecho hasta ahora, el primo de Anabel Pantoja les ha dicho lo siguiente: "Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años, pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie".

"Sé que creen que volveré a ser el de hace diez años, pero esa etapa quedó atrás"

El hijo de la tonadillera asegura que es "una persona libre, más fuerte y con la mente más preparada para empezar una nueva vida". Además, ha invitado a sus seguidores a que "formen parte de ella", dirigiéndose expresamente a los que "le siguen y le apoyan desde las diferentes plataformas". Eso sí, el hermano de Isa Pantoja les ha pedido un poco de tiempo.

"Solo os pido un poco de paciencia para terminar de acomodarme y, sobre todo, para poder instalarme en mi nueva casa. A partir de ahí, empieza todo de nuevo. Gracias por vuestro apoyo", concluye Kiko Rivera, que acompaña este comunicado junto a una fotografía en el que le vemos pinchando en uno de sus conciertos.