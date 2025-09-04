Jasveen Sangha se enfrenta a penas de hasta 20 años de prisión por distribución y almacenamiento de drogas

Cinco personas ya han reconocido su implicación en la red clandestina que acabó con la vida del actor de Friends

Compartir







Jasveen Sangha, apodada como la ‘reina de la ketamina’, se declaró culpable este miércoles en una corte federal de Los Ángeles de cinco cargos relacionados con la distribución de la droga que provocó la muerte de Matthew Perry en octubre de 2023.

Durante la vista judicial, a la que asistieron los padres del actor, Suzanne Perry y su padrastro Keith Morrison, la acusada admitió tres cargos de distribución de ketamina, uno por distribución con resultado de muerte o lesiones graves y otro por almacenar y empaquetar estupefacientes en su domicilio de California.

PUEDE INTERESARTE Otro de los médicos acusados en la muerte de Matthew Perry se declara culpable de suministrarle ketamina

Una condena que puede ser ejemplar

Sangha, de 42 años y con doble nacionalidad estadounidense y británica, afronta penas de hasta 20 años de cárcel por almacenamiento de drogas, 10 años por cada cargo de distribución y 15 años más por el suministro que derivó en la muerte del intérprete. La sentencia definitiva se dictará el próximo 10 de diciembre.

Una red bajo investigación

La Fiscalía estadounidense ha conseguido que cinco personas se declaren culpables en relación con la muerte del actor. Entre ellos figuran el médico Salvador Plasencia, alias Dr. P., que aceptó haber suministrado la sustancia a través del asistente de Perry, Kenneth Iwamasa.

El rol de cada acusado

Otros tres implicados, el doctor Mark Chávez, el proveedor Erik Fleming y el propio Iwamasa, ya se habían declarado culpables el año pasado por conspiración. Según el Departamento de Justicia, formaban parte de una red ilegal dedicada a distribuir grandes cantidades de ketamina.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aprovecharse de las adicciones de Perry

Las investigaciones sostienen que Sangha fue quien proporcionó la droga, Plasencia facilitó la jeringa y el asistente personal inyectó la sustancia al actor el día de su fallecimiento. Para los fiscales, los cinco implicados explotaron «los problemas de adicción» del intérprete para enriquecerse a costa de su vulnerabilidad.

Matthew Perry, recordado en todo el mundo por su papel de Chandler Bing en Friends, había relatado en su autobiografía Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022) su dura batalla contra la adicción y los excesos.