Patricia Pardo cumple 42 años: "Nunca fui más feliz que en los 40; ahora soy mucho más valiente"

Hablamos en exclusiva con la presentadora que llega a un nuevo cumpleaños en un gran momento profesional y personal

Exclusiva | Patricia Pardo: "Ser madre no ha sido un freno, ha sido mi motor"

Compartir







Patricia Pardo sopla hoy 42 velas y lo hace en uno de los momentos más especiales de su vida. La periodista afronta un gran salto profesional al ponerse al frente de ‘Vamos a ver’ en solitario a partir del 8 de septiembre, tras la despedida de Joaquín Prat, que pasará a las tardes de Telecinco con 'El Tiempo Justo'. Pero, más allá de los focos y los platós, hay una faceta que ella coloca en lo más alto de su lista de prioridades: la maternidad.

“Yo nunca fui más feliz que el día de mi 40 cumpleaños. Fue uno de los días más emocionantes, más intensos y más maravillosos de mi vida”, asegura la comunicadora, que solo coloca por encima el nacimiento de sus tres hijos. Su vida gira en torno a ellos, y son precisamente quienes le dan la fuerza y la valentía que hoy siente en su plenitud de los 40: "Ahora soy mucho más valiente".

Ser madre a los 30 vs. ser madre a los 40

Patricia Pardo no esconde que la maternidad ha sido distinta según la etapa de su vida en la que le ha tocado estar embarazada. A los 30, con dudas y miedos, frente a unos 40 en los que, asegura, se siente con más energía, aunque quizá con algo menos de paciencia. Pero si algo tiene claro es que cada experiencia ha sido única y maravillosa: "Mis partos han sido totalmente diferentes, los tres, igual que mis hijos. Pero todos preciosos. Para mí, ser madre es lo mejor de la vida".

La presentadora también ha confesado que nunca asistió a clases de preparación al parto, no por falta de interés, sino porque eligió confiar en la naturalidad del proceso y en los profesionales que la acompañaban: "Es algo tan natural y visceral que hay que dejarse llevar y disfrutarlo. Aunque no quieras, la intensidad la vas a sentir, porque es salvaje y a la vez precioso".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Una maternidad que inspira su fuerza profesional

Ahora, a punto de estrenar una de las etapas más decisivas de su carrera al frente de las mañanas de Telecinco, Patricia reconoce que son sus hijos quienes le inspiran esa mezcla de energía y coraje que la caracteriza. Los coloca en el centro de su vida y, al mismo tiempo, los señala como su mayor motor de superación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Hoy, con 42 años, Pardo celebra una década en la que se siente más plena que nunca: con una familia que es su refugio, con un nuevo reto profesional que la ilusiona y con la certeza de que la maternidad es su mayor logro. Para Patricia, sus "cuarenta y tantos" son el equilibrio perfecto: madurez, valentía y, sobre todo, el amor incondicional, ¡dale play!