Silvia Herreros 05 SEP 2025 - 18:16h.

La exconcursante de 'Supervivientes' no pierde la esperanza y confía en recuperar la alianza de su marido

Víctor Janeiro sorprende a Beatriz Trapote con su confesión sobre la paternidad

Víctor Janeiro pierde su anillo de casado y Beatriz Trapote pide ayuda para recuperarlo. El matrimonio formado por el ganador de la primera edición de 'Pesadilla en el paraíso' y la exconcursante de 'Supervivientes' se han escapado a Benaoján, pequeño municipio de Málaga, para vivir su "última aventura de este verano" con sus tres hijos, Víctor, Oliver y Brenda.

Su viaje acaba de empezar. Sin embargo ya se ha visto marcado por un pequeño pero más que significativo incidente. El torero ha perdido el anillo de oro de su boda, la cual tuvo lugar en 2013 en Jerez de la Frontera, Cádiz. Todo ha ocurrido en cuestión de segundos y por un descuido.

Tal y como la periodista ha contado a sus seguidores a través de las redes, Brenda, la benjamina de la familia, "le ha cogido el anillo de matrimonio a papá y lo ha metido por esa rendija".

Mientras muestra una imagen de su marido intentando alumbrar con la linterna de su teléfono móvil una rendija de difícil acceso en el interior de su coche, la empresaria se despide de la alianza de su marido e intenta tomarse con sentido del humor "las cositas del viaje".

Aunque el anillo no ha desaparecido y se encuentra en alguna parte del interior del vehículo, la que fuera colaboradora de Telecinco es consciente de lo difícil que puede ser recuperarlo, pues para ello es probable que haya que desmontar los asientos y otras piezas del habitáculo.

A pesar de lo difícil que pueda resultar, la influencer no pierde la fe. Por ello, ha querido hacer uso de sus redes sociales con la esperanza de leer testimonios similares y recibir consejos para recuperar la alianza de su marido, con el que pronto celebrará su duodécimo aniversario de boda. Así pues, ha pedido ayuda a sus seguidores sobre "posibles soluciones" a esta pérdida, que aunque material y accidental, es muy importante para ellos.

A la espera de saber si finalmente logran rescatar o no la alianza, lo cierto es que el anillo de casados sigue siendo para ambos un símbolo cargado de valor sentimental. Su recuperación, en medio de lo que debía ser una tranquila y feliz escapada familiar antes de que los coles empiecen, supondría un gran alivio para el matrimonio.