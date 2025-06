Víctor Janeiro sorprende a Beatriz Trapote con su confesión sobre la paternidad

Ana Carrillo 16 JUN 2025 - 18:57h.

Víctor Janeiro le ha revelado a su mujer y madre de sus tres hijos lo que verdaderamente piensa de la paternidad, dejándola impactada

Beatriz Trapote aclara cuál es su trabajo fuera de las redes sociales

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote se conocieron gracias a Telecinco en 2007, pues ella era reportera y tuvo que hacerle una entrevista a él, que buscaba hacerse un nombre propio en el toreo y alejarse de la sombra de su hermano mayor, Jesulín de Ubrique. Desde entonces no se han separado: se casaron en Jerez de la Frontera en 3013 y han tenido tres hijos por fecundación in vitro: Víctor Junior, Oliver y Brenda.

18 años después de su primera entrevista, Víctor Janeiro, de 46 años, y Beatriz Trapote, que tiene 44, han vuelto a ser entrevistado y entrevistadora en el espacio de entrevistas que la periodista tiene en 'El Mira TV'. Juntos han hablado de su faceta como padres y el hijo de Carmen Bazán ha sorprendido a su mujer con la confesión que le ha hecho sobre la paternidad.

"Es durísimo ser padre, a mí me cuentan esto antes de ser padre y me echo para atrás", le ha dicho el torero, ante lo que ella se ha quedado sorprendida y ha confesado que no cree que sea cierto porque es un gran padre que lo da todo por sus hijos: "¿No tendrías ninguno? ¡Anda, nada! ¡No digas eso! ¡Con lo que tú eres con tus niños, que se te cae la baba!".

El torero le ha reconocido que es una confesión que hace desde "el egoísmo" porque para él es "muy sacrificado y costoso" ser padre de tres niños menores de diez años. "Yo lo que intento es ponerlo en la balanza y para no quemarme mucho intento sacar los momentos buenos con ellos. Por ejemplo: cuando los llevo al colegio por las mañanas, que es un c*ñ*zo hacerlo todos los días porque es una batalla levantarlos y meterlos en el coche, pero siempre destaco algún momento, en el coche mientras los llevo al colegio, que te alegra el día porque te dicen algo bonito, les ves una sonrisa o te hacen un cariño", ha añadido para explicarse.

"Entonces dices: '¡Merece la pena, voy a tener otro!'", comentaba entonces Beatriz Trapote entre risas, haciendo reír a su marido, que aclaraba que no quiere tener un cuarto hijo.