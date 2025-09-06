Amor Romeira confirma que ha mantenido relaciones íntimas con Alejandro Albalá: "Acabamos en un hotel"

Fiesta 06 SEP 2025 - 19:40h.

La colaboradora de 'Fiesta' confirma entre dientes que sí, que ha tenido un affaire con Alejandro Albalá

Según su propio testimonio, todo ocurrió cuando ambos eran solteros: "Estábamos Gloria Camila, yo, Albalá y un amigo suyo"

De piedra, así se han quedado los colaboradores de 'Fiesta' cuando Miguel Frigenti ha sacado a la luz que Amor Romeira y Alejandro Albalá habrían tenido... una noche de amor (o más de una). Tras escuchar las palabras de Frigenti, Amor no tenía más remedio que aclarar el asunto y dar detalles del affaire que tuvo lugar entre ella y el supervivientes hace ya más de un año:

"Es una cosa que pasó hace mucho tiempo, hace más de un año, ya había pasado Isa Pantoja, Sofía Suescun… él estaba soltero y yo que recuerde también".

Amor, Gloria Camila, Albalá y otro chico

Aunque Amor Romeira no ha querido dar demasiados detalles de lo ocurrido, lo cierto es que la colaboradora sí que ha dado algunas pinceladas que han arrancado el aplauso del público. Al parecer, Amor se encontraba de vacaciones con su amiga Gloria Camila cuando, sin esperárselo, se encontraron con Alejandro Albalá y un amigo suyo. A partir de ahí, todo fue rodado:

"Fue algo que ni yo misma supe cómo pasó, yo me encontré en la situación. Fue él quien me lanzó la caña a mí. Nos fuimos de vacaciones Gloria Camila y yo, y coincidimos allí con Albalá y un amigo. Acabamos los cuatro en la habitación de un hotel". ¿Quieres conocer el resto de la historia? ¡Dale al play!