Según Miguel Frigenti, Agustín Etienne habría tenido "un affaire" con Adara Molinero hace unos años

Rocío Flores se sincera su distanciamiento con Olga Moreno y la petición que le hizo cuando rompió con Antonio David

Hace una semanas, varios medios de comunicación se hicieron eco de la ruptura entre Olga Moreno y Agustín Etienne. La pareja ponía fin a su relación, pero todo podría haber dado un giro inesperado. 'Fiesta' muestra, en exclusiva, las imágenes que demuestran que Olga y su representante han retomado su relación tras darse una segunda (¿segunda?) oportunidad. ¡Tenemos todos los detalles al respecto!

A través de las fotos podemos ver cómo Olga Moreno y Agustín Etienne se muestran muy cómplices mientras pasean juntos por la calle (de hecho, él camina con su brazo sobre el hombro de ella) y compartiendo confidencias en la terraza de un bar. Pero, por si hubiera dudas al respecto, las cámaras les pillan dándose un romántico beso que no deja lugar a dudas: ¡Hay reconciliación entre ellos!

¿Fue infiel Agustín Etienne a Olga Moreno con Adara Molinero?

Tras ver estas imágenes, los colaboradores de 'Fiesta' analizan el contenido de las mismas, pero es Miguel Frigenti quien suelta el bombazo que deja a todos en shock. Según él, "Agustín Etienne tuvo un affaire con Adara Molinero mientras estaba él con Olga y mientras ella estaba con Rodrigo (Fuertes)". Como era de esperar, la noticia bomba ha generado mucha expectación en el plató del programa presentado por Emma García.

Ante el revuelo generado por esta información, Miguel Frigenti da más datos al respecto. Recuerda que Adara le pidió el teléfono de Agustín en el año 2022 y que, en su momento, no le pareció especialmente relevante hasta que, un año después, en el 2023, le hablaron de esta presunta infidelidad por parte del representante, la cual se ha callado hasta ahora. Por su parte, Ana Luque, examiga de Olga Moreno, asegura que la pareja ha tenido ya varias idas y venidas y que han roto y vuelto en varias ocasiones.

Rocío Flores se pronuncia sobre su distanciamiento con Olga Moreno

Durante su entrevista en '¡De viernes!', Rocío Flores no solo habló de la nula relación con su madre, Rocío Carrasco, sino que también tuvo palabras para Olga Moreno. La hija de Antonio David Flores se ha pronunciado sobre la ruptura entre Olga y Antonio David, la cual supuso un cisma en su familia. Tras esto, ella inició un romance con Agustín Etienne, lo que Rocío no encajó demasiado bien, según confesó a las cámaras del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona: "Me sorprendió mucho porque yo no veía nada que me dijera que hubiese un indicio a...".