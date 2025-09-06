Fallece repentinamente el padre de Gema Aldón: la causa de la inesperada muerte

Fiesta 06 SEP 2025 - 18:42h.

El padre biológico de Gema Aldón ha fallecido este viernes: la reacción de Ana María Aldón

Sorpresa en el testamento de Michu: confía en Ana María Aldón para el cuidado de su hija

Amor Romeira ha irrumpido en el plató de 'Fiesta' con una información de última hora. Según los datos que maneja la colaboradora, y que provienen directamente de Ana María Aldón, el padre de Gema Aldón habría fallecido este fin de semana por "muerte natural".

Gema Aldón no tenía relación alguna con su padre biológico puesto que éste siempre ha sido un padre ausente: "Él nunca ha estado presente en la vida de su hija, desapareció del mapa cuando Ana María Aldón se quedó embarazada de Gema con 17 años".

Al parecer, pese a que padre e hija no tenían relación, el fallecido era una persona muy conocida en el pueblo de ambos, en Sanlúcar: "Me dicen que era un hombre muy conocido en el pueblo y, aunque haya sido un padre ausente, yo a Ana María la he notado muy cabizbaja, aunque no tengas relación con alguien no es un plato de buen gusto la muerte de nadie".

¿Quién era el padre de Gema Aldón?

Ana María Aldón ha hablado sobre muchos episodios de su vida en distintos platós de televisión, pero sobre el nacimiento de su hija Gena apenas ha aportado datos. La diseñadora se limitó a contar en una entrevista que se quedó embarazada con 17 años dando a luz a una niña a la que crio como madre soltera.

Ana María explicó que el padre biológico de su hija nunca se había hecho cargo de ningún aspecto de la vida de Gema y que, por este comportamiento, "dejó de tener el título de padre".