Anita ha roto a llorar en 'Fiesta' al ver la entrevista de Montoya

Tras dar un giro radical a su vida y permanecer alejado de los medios durante varios meses, Montoya volvió a sentarse frente a las cámaras y lo hizo en '¡De viernes!' donde concedió una entrevista muy dura en la que confesó que en un momento dado llegó a pensar en ''acabar con todo''.

El exconcursante de 'Supervivientes' contaba, avergonzado, lo que se le pasó por la cabeza en ese punto de inflexión tan difícil de su vida: ''Me asomé al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida porque nada tenía sentido'', y explicaba que no lo hizo porque su padre volvió de la playa para ver cómo se encontraba en ese mismo instante.

Tras sus duras declaraciones, Anita Williams se ha sentado en el plató de 'Fiesta' y ha visto junto a Emma García por primera vez la entrevista de su ex y ha reaccionado a la confesión del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sobre sus pensamientos suicidas.

''Me da muchísima pena que se tenga que sentir así y que haya, pues, estado al borde del suicidio o haya pensado en suicidarse. Creo que es una persona, pues que vale mucho, que es válido para todo, pero que solo falta pues que lo tenga él en su cabeza y no se detenga por nada, ni lo detenga nada ni nadie. Y ya está que se tiene que querer y tiene que querer mucho más la vida'', ha explicado Anita en el programa.

Además, confiesa que ella lo ha pasado muy mal también: ''Yo tampoco lo he pasado muy bien este verano, intento siempre sacar mi mejor cara, pero es todo demasiado. A parte soy una persona, pues que tiene muchos escudos y que a lo mejor pues no muestro mi verdadero dolor porque creo que tampoco es necesario, intento siempre tirar para adelante como sea''.

La exconcursante retoma el tema de Montoya y confiesa que no sabía nada al respecto: ''Creo que es una situación súper difícil, que le ha quedado bastante grande, que no la ha sabido manejar porque a lo mejor pues no tiene los recursos psicológicos para poder hacerlo. Yo conozco a Montoya y sí que es verdad que él cuando está mal lo pasa muy mal y es lo que te digo, que no sabe gestionar el estar mal. Entonces no, no era conocedora de que había estado tan al límite''.

Tras unos duros momentos, Anita no ha podido evitar romper a llorar y se ha abierto: ''Yo también estoy en terapia y esto me ha venido de sorpresa. Pero es que te lo juro que no lo vi.. No lo vi porque no me va bien, ya está, no me va bien verlo. Yo a día de hoy lo sigo pasando mal, igual que los dos lo pasamos mal, ya está, es que no, no me viene bien hablar de este tema, te lo juro, me ha pillado completamente de sorpresa''.