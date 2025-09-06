Además de Ortega Cano, Michu confiaba en otra persona para cuidar de su hija: Ana María Aldón

Desde que Michu falleciera el pasado mes de julio, mucho se ha hablado de las últimas voluntades y del testamento de la joven. Al parecer, Michu quería que fuese Ortega Cano quien se hiciera cargo de su hija (nieta del torero), pero '¡Vaya fama!' ha podido saber, en exclusiva, que la que fuese pareja de José Fernando confiaba en otra persona para que también cuidara de su hija: ¡Ana María Aldón! ¡Os lo contamos!

'¡Vaya fama!' ha podido hablar con Inmaculada, madre de Michu, que nos desvela que Gloria Camila Ortega le llamó por teléfono para darle un dato muy revelador con respecto al testamento: "Me llamó, me dijo que esto venía en el testamento, que Rocío (hija de Michu) se tiene que venir con el abuelo (Ortega Cano). Se quedaba con el padre y con Ana María Aldón", desvela.

Ana María Aldón, la gran sorpresa en el testamento de Michu

Michu le habría dejado la casa, el coche y la moto a su madre Inmaculada, pero habría dejado por escrito una última voluntad: quién quería que cuidara de su hija. "Lo que Michu quería es que la niña estuviera con Ortega Cano y con otra persona más, con Ana María Aldon", desvela, por su parte, el periodista Tino Torrubiano en directo, que asegura haber tenido acceso al testamento. Las colaboradoras de '¡Vaya fama!' reaccionan a esta impactante noticia.

Según añade Tino, Michu redactó este testamento hace años, cuando Ortega Cano y Ana María Aldón aún era pareja y no lo volvió a tocar, pero ahí quedan sus últimas voluntades. Sobre los bienes de Michu, "se ha dicho que la madre es heredera universal, pero no lo es. Lo que pone en el testamento es que deja sus bienes a su madre, pero no significa que sea heredera universal. La legítima queda para a niña y, un tercio, para su madre".

Ana María Aldón se pronuncia sobre la última voluntad de Michu

El programa ha podido hablar con Ana María Aldón, quien confirma estar al tanto de toda esta información: "Nos asegura que ella ya era conocedora de las últimas voluntades de Michu antes de que saliera a la luz este testamento, que sabía que Michu quería que tanto ella como Ortega cuidaran de su hija", nos cuenta Alejandro Vigara tras mantener una conversación telefónica con la ex de Ortega Cano.

Pero hay algo más, tal y como cuenta nuestro compañero, "a ella se lo cuenta la propia Michu en vida, que le pide que, por favor, se queden Ortega Cano y ella al cuidado de su hija en el caso de que ella, algún día, no esté". De esta forma, Ana María confirma la información exclusiva del programa. Desde el plató, tanto los presentadoras como las colaboradores reaccionan a este información.