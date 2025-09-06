Rocío Flores, desconsolada al hablar del peor momento de su padre: "Pensé que se iba a suicidar"

Rocío Flores, desconsolada al confesar lo mucho que ha sufrido por su padre, Antonio David

Rocío Flores se rompe al hablar como nunca antes sobre su madre: "Me ha destrozado la vida"

Rocío Flores concede una reveladora entrevista a '¡De viernes!' después de años de silencio. En su charla con Santi Acosta, la joven se sincera sobre aspectos personales y familiares y confiesa que, durante todos estos meses de ausencia en televisión, se ha dado cuenta de lo resiliente y fuerte que es: "Durante todo este tiempo, yo he actuado en piloto automático. Es decir, si tú me apuñalas, a corazón abierto, y no sientes nada... pues así me he sentido todo este tiempo".

"Para mí, lo principal, siempre ha sido mi familia. Entonces, ver sufrir a mi familia como la he visto, me ha destrozado", confiesa Rocío Flores, entre lágrimas. De hecho, el programa y Santi Acosta tienen que detener unos segundos la entrevista debido a que Rocío no puede continuar hablando a causa del llanto tras confesar lo duro que han sido todos estos meses en los que dice haber visto sufrir tanto a su padre. El presentador del programa se acerca a ella para consolarla.

Tanto sufrimiento ha provocado que no sea feliz, tal y como reconoce durante su entrevista. Además, durante este tiempo, la figura de su padre, Antonio David Flores, ha sido muy importante en su vida y admite que ha llegado a sufrir por él e incluso a temer por su vida debido a su delicado estado anímico.

Rocío Flores, desconsolada al hablar del sufrimiento de su padre

Cuenta Rocío que tiene muy buena relación con su padre y que él no está muy de acuerdo con el hecho de que está concediendo esta entrevista. Lo define como "un padre súper presente" que "nunca ha soltado a sus hijos de la mano": "Para mi, como hija, es de valorar". Eso sí, como defecto dice que Antonio David no es una persona para tener como enemiga.

"Hemos sufrido mucho. Estuvo una época tres años en casa, sin trabajar, y a mí, esa época de él, me marcó. Yo pensé que no... que de ahí no salía. El ver a mi padre destruido durante tres años, sin apenas salir a la calle, el que le señalen por la calle...". Dice haber temido por él: "Yo he llegado un punto en el que, sinceramente, pensaba que mi padre se iba a suicidar. Que, cualquier día, algo iba a pasar...", añade la hija de Antonio David, visiblemente emocionada.

"Llegó hasta un punto en el que tenía que estar pendiente de él constantemente. A la mínima que no me cogía el teléfono sentía pavor y creo que eso es lo más duro que he vivido, tener es angustia, ese miedo durante mucho tiempo y verlo tan hundido y tan como lo he visto. Eso se me ha quedado grabado", continúa relatando Rocío Flores. "Me daba miedo quedarme sin padre porque mi madre... ella ha decidido no estar, se respeta, vale, pero al final la única figura que tengo es él. Por eso, para mí, ese era mi mayor miedo", remata.

Rocío Flores habla como nunca antes de su madre

Además, Rocío Flores confiesa que, como cualquier hija, necesita a su madre, aunque reconoce que "me ha destrozado la vida". Dice tener los "sentimiento bloqueados" hacia ella, que no guarda ni buenos ni malos momentos, pero que ella y su hermano David van a estar ahí si ella lo necesitara.