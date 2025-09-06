Terelu Campos, muy crítica con Rocío Flores tras su entrevista: "Yo, a esta mujer, no la conozco"

La reacción de Terelu Campos a la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!'

Rocío Flores se rompe al hablar como nunca antes sobre su madre: "Me ha destrozado la vida"

Tras años alejada de los medios, Rocío Flores ha roto su silencio en una reveladora entrevista en '¡De viernes!' La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha sincerado sobre lo mucho que ha sufrido debido a distintos capítulos de su vida y llega a reconocer que ha temido por la vida de su padre cuando pasaba uno de los peores momentos de su vida. En plató, los colaboradores no han perdido detalle y Terelu Campos se ha mostrado muy crítica con ella.

Muchos son quienes han estado pendientes de todo lo que Rocío Flores tenía que decir en esta entrevista y en el plató de '¡De viernes!' se analiza con detalle todo lo que ha desvelado en su charla íntima con Santi Acosta. Terelu Campos se ha mostrado especialmente crítica con la hija de Antonio David y, en una primera parte del scoop, ha declarado que "yo conocí a una niña que era feliz, a la que he visto feliz con su madre separada desde hacía años y yo a este mujer no la conozco. No he cruzado dos palabras con esta mujer".

Respecto a esto, cuenta que coincidieron en una ocasión ambas junto con Gloria Camila, que se saludaron con un "hola" y nada más. Respecto a Rocío Carrasco, dice no querer juzgarla: "Yo no juzgo a las madres. No lo he hecho nunca en la vida, no tengo esa autoridad para juzgar a una madre, a no ser que haya cometido un delito y lo hayamos visto públicamente. No juzgo nunca a un padre ni a una madre. Cada uno sabe cómo se ha comportado, cómo siente y cómo lo siente. Me reitero en que conocía a una niña feliz con la nueva vida de su madre y eso lo he vivido yo".

La reacción de Terelu cuando ha visto defender tanto a su padre y cuestionar, por el contrario, el papel de su madre, ha sido la siguiente: "Me sorprende que diga, de su boca, que no le gustaría tener a su padre como enemigo... No qué qué quiere decir. Me gustaría que el próximo viernes nos dijera exactamente. Cuando uno tiene hijos es de una pareja, no es de uno solo. Yo tengo una hija y no es mía, es de su padre y mía, de los dos". Además, a la hora de debatir sobre este tema con sus compañeros, la colaboradora se ha impuesto:

"Os saltáis un capítulo y, si vamos de hipócritas, a mí me parece bien, no tengo ningún inconveniente. Pero, si nos saltamos el capítulo del por qué se rompe esa relación... esa relación no se rompe de la nada, no se levanta una madre un día de la noche a la mañana y dice 'adiós'. Hay un por qué y, en ese por qué, a lo mejor, la frase de 'no me gustaría tener a mi padre como enemigo', a lo mejor tiene algo que ver. Si tú dices eso es porque tienes un conocimiento de algo que yo puedo no tener".

Más tarde, a medida que la entrevista avanzaba, Terelu ha llegado a enfrentarse a Ángela Portero cuando ha dado un dato sobre esta familia: "Si queréis, esta noche, reescribimos la historia", y aclara cómo era la situación familiar de Rocío cuando compartía vida, por un lado, con su madre y, por otro, con su padre, durante la separación de ambos: "Hasta los quince años ha vivido el mismo tiempo con uno y con otro", aclara Terelu.