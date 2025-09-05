Rocío Flores, sobre su padre, Antonio David Flores: "Llegué a pensar que mi padre se iba a suicidar"

Disfruta ya de este avance exclusivo de la entrevista de esta noche en '¡De viernes!' a Rocío Flores Carrasco

Rocío Flores regresa esta noche a la televisión tras años alejada del foco mediático y lo hace en una entrevista exclusiva para '¡De viernes!'. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores será la protagonista del scoop de la semana en un emotivo encuentro con Santi Acosta en el que hablará sobre su vida actual, pero también sobre los episodios más dolorosos de su infancia.

Rocío Flores se romperá por completo al hablar de su madre, Rocío Carrasco, y también al explicar la nula relación que desde hace años mantiene con ella. En este avance exclusivo, Rocío cuenta cómo ha afectado la ausencia de su madre en su día a día:

"Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta (...) Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida pero sigue siendo mi madre".

"Llegué a pensar que mi padre se iba a suicidar"

Sobre su padre, Antonio David Flores, Rocío lo tiene claro y rompe una vez más una lanza a favor: "Mi padre nunca se ha opuesto a que yo recupere la relación con mi madre, al revés, siempre me ha dicho que es mi madre". Y es que en estos años en los que se ha mantenido alejada de la televisión, Rocío no se ha separado de su padre e incluso ha llegado a temer por su vida:

"Durante este tiempo yo he estado actuando en piloto automático, así es como yo me he sentido en todo este tiempo. Para mí lo principal siempre ha sido mi familia y verles sufrir así ha sido lo más difícil del mundo. Es como si tú me apuñalas ahora mismo en el corazón y no sientes nada, pues así es como yo me he sentido todo este tiempo (...) Llegó un punto en el que sinceramente pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro".

Además del scoop a Rocío Flores, el programa de Bea Archidona y Santi Acosta contará con el regreso de Lydia Lozano a Mediaset y con una entrevista muy especial a José Carlos Montoya.