Rocío Flores se sincera su distanciamiento con Olga Moreno y la petición que le hizo cuando rompió con Antonio David
Rocío Flores se pronuncia sobre la polémica separación de Olga Moreno y Antonio David Flores
Rocío Flores se rompe al hablar como nunca antes sobre su madre: "Me ha destrozado la vida"
Durante años, Rocío Flores ha sido una fiel defensora de Olga Moreno y de la relación que mantenía con su padre, Antonio David Flores. La hemos visto en varias ocasiones dar la cara por ella e incluso enfrentarse a colaboradores para defender la unión familiar. Pero todo eso se terminó cuando Antonio David y Olga se separaron y el distanciamiento entre Rocío y la que era pareja de su padre terminó por romperse. Así lo ha confesado Rocío Flores en una entrevista exclusiva a '¡De viernes!' donde se ha roto mientras hablaba del sufrimiento de su padre.
Rocío Flores se pronuncia sobre la ruptura de Olga Moreno y Antonio David Flores
"Es algo que no me esperaba para nada, que fue totalmente inesperado. En mi casa nunca he visto un mal ambiente, que se llevaran mal... Esta separación ha cambiado mi vida por completo. Yo sufrí mucho en esa separación", confiesa Rocío Flores durante su charla íntima con Santi Acosta. "Ha sido como una madre para mí, sí, porque ha hecho labores de una madre", reconoce, pero... ¿ha habido un distanciamiento real entre ellas? Rocío admite que sí.
La petición de Rocío Flores a Olga Moreno y Antonio David tras separarse
"Es una situación que nos vino un poco grande a todos. Es decir, no supimos... o al menos yo no supe cómo gestionar esa situación. Nos llevó un tiempo adaptarnos, pienso yo, tanto a ella como a mí, que ellos se han separado pero yo no me he separado de nadie. Lo único que yo les pedía es que, como mi hermano y yo habíamos sufrido tanto con una separación tan problemática, les pedía que mi hermana pequeña no pasara por lo mismo que nosotros".
¿Le gustaría que su padre y Olga se dieran una segunda oportunidad? Rocío responde: "Me gustaría que, juntos o separados, fuesen felices". Pero, ¿qué piensa realmente Rocío sobre la relación que mantuvo después Olga Moreno con Agustín Etienne? "Me sorprendió mucho porque yo no veía nada que me diera que hubiese un indicio a...".
Rocío Flores, sobre su madre: "Me ha destrozado la vida"
Durante su entrevista en '¡De viernes!', Rocío Flores se ha pronunciado sobre la no relación que mantiene con su madre, Rocío Carrasco, de la que dice no tener ni buenos ni malos recuerdos sobre ella, pues los tiene, según sus palabras, bloqueados. Reconoce haber sufrido mucho por ella, confiesa que le ha "destrozado la vida", pero que es su madre y que, si Rocío madre lo necesitara, tanto ella como su hermano David estarán para ella.