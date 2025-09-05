Montoya reconoce que pensó en quitarse la vida: "Salí al balcón, miré para abajo y me replanteé mi vida"

El sevillano ha concedido en '¡De viernes!' la que sin duda ha sido su entrevista más personal: "Mi cabeza brotó a nivel emocional"

José Carlos Montoya fue sin duda uno de los grandes protagonistas de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. El sevillano se convirtió en viral no solo en España, si no también en numerosos países en los que se hicieron eco de los momentazos que dejó para la historia de la televisión. Y es que Montoya ha sido sin duda un fenómeno de masas.

Tras su participación en 'La isla de las tentaciones' llegaría el turno de su segundo reality convirtiéndose en concursante de la última edición de 'Supervivientes' en compañía de Anita, de quien se separó durante su paso por las villas.

Tras 'Supervivientes', algo cambió para el de Utrera y decidió dar un giro de 180 grados a su vida. De un día para otro, Montoya decidió alejarse del foco mediático por consejo médico y han sido muchos los meses en los que no hemos sabido prácticamente nada del creador de 'La gambita'. Hasta ahora.

José Carlos Montoya regresa a televisión y lo hace con una entrevista muy personal en el plató de '¡De viernes!' en la que ha reconocido que hasta llegó a pensar en "acabar con todo":

"Este tiempo ha sido un punto de inflexión, han sido seis meses en los que no ha habido tiempo de parar o tranquilizarme. Yo estaba trabajando, era una persona normal y de un día para otro cambió todo. A mí de la tele lo que más me gusta es que es un medio estupendo para transmitir. Yo soy fan de la salud, he rechazado ofertas que no están en los escritos porque para mí lo más importante es la salud, todo no vale (...) Mi cabeza brotó a nivel emocional porque han sido dos programas con una carga mental muy intensa, yo soy una persona como otra cualquiera que se enamora y que sufre situaciones como cualquier pareja, somos personas normales pero con la diferencia de que somos públicos".

El punto de inflexión para Montoya

Montoya ha reconocido que se sintió superado por la repentina fama que adquirió tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. El sevillano ha explicado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta que, tras la última gala de 'Supervivientes' se sintió completamente desbordado tras dos programas consecutivos:

"Cuando regresé de 'Supervivientes' yo ya no estaba bien, esa noche en la gala yo no estaba bien, no era yo. Cuando llegué al hotel después de la gala estaba desesperado, no entendía nada, no sabía qué hacer con mi vida, no encontraba salida ni sentido a nada".

Montoya cuenta que pensó en suicidarse tirándose de un balcón

"Me llevé a mis padres de vacaciones y estábamos allí en la playa y, me da vergüenza decirlo pero, me asomé al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida porque nada tenía sentido. Estos meses han sido muy duros escuchando dimes y diretes, se han hecho comentarios muy feos sobre mí y yo no he matado ni una mosca. Los concursos, el éxito y las audiencias están muy bien pero eso no es la vida".

Con estas duras palabras ha hablado Montoya por primera vez de un episodio que ni tan siquiera sus padres conocen y que ha relatado entre lágrimas. El de Utrera ha compartido con la audiencia del programa este duro momento para, en sus propias palabras, "ayudar a otras personas y hacerles ver que se puede salir de situaciones así".

"Mi familia nunca me ha condicionado con Anita"

Montoya lo ha reconocido con todas las palabras. Según él, los rumores que hablan de que su familia ha intermediado para que no regrese con Anita no son ciertos. Montoya ha explicado que las decisiones que ha tomado con respecto a su relación, acertadas o no, las ha tomado únicamente él:

"Quiero dejar claro que mi familia a mí no me condiciona para nada. Yo, aunque tenía a toda España diciéndome que no volviera con Anita, yo estaba enamorado de ella y me daba golpes con la misma piedra, pero os aseguro que mis padres a mí nunca me han dicho lo que tengo o debo que hacer".