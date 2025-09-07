La hija menor de los reyes Felipe y Letizia comienza este 8 de septiembre su etapa universitaria en la capital portuguesa

Las fechas clave de la infanta Sofía en Lisboa: el calendario de su primer curso universitario, al detalle

Compartir







La infanta Sofía comienza este lunes 8 de septiembre una etapa clave en su vida académica y personal. La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia inicia sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, una institución privada vinculada a la Universidad de Londres que reparte su formación en tres capitales europeas: Lisboa, París y Berlín.

Su primer año lo cursará en la capital portuguesa, en pleno barrio del Chiado y donde se encuentra la residencia en la que vivirá este próximo año, en una habitación individual con baño privado y zonas comunes compartidas como cocina, gimnasio, lavandería o salas de estudio.

La hermana de la princesa Leonor recibirá clases en grupos reducidos, con un máximo de 15 alumnos, siempre en inglés y con un acompañamiento cercano por parte de profesores y tutores. El coste de esta formación ronda los 18.500 euros anuales, un gasto que será sufragado por los reyes y no con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Más allá del coste, la decisión estuvo condicionada por dos premisas claras impuestas desde la Zarzuela. En primer lugar, Sofía debía estudiar en una universidad que no la alejara demasiado de España, de manera que pudiera seguir acompañando a sus padres en algunos compromisos institucionales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En segundo lugar, la carrera debía ser útil y relevante para su papel dentro de la Corona, lo que explica la elección de una disciplina como Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La dimensión europea de Forward College, con campus en tres capitales, añade además un componente internacional que entronca con la proyección que la Casa Real busca para sus miembros más jóvenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La formación del rey Felipe

El caso de Sofía resulta especialmente interesante cuando se compara con la formación académica que siguió su padre, el rey Felipe.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Tras completar la educación básica en el colegio Santa María de los Rosales de Madrid y cursar el Bachillerato en Canadá, Felipe VI se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid entre 1988 y 1993, estudios que complementó con asignaturas de Economía.

Años después amplió su preparación en Estados Unidos con un máster en Relaciones Internacionales en la Edmund Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, una de las instituciones más prestigiosas en el ámbito diplomático. El entonces príncipe completó su itinerario académico con un curso de actualización en Seguridad y Defensa entre 1999 y 2000.

A simple vista, ambos caminos comparten una misma intención: preparar a los miembros de la familia real para responsabilidades institucionales y diplomáticas. Sin embargo, guardan varias diferencias.

Felipe optó por un recorrido más clásico, dentro de universidades tradicionales, de gran prestigio y asentadas en una única localización. Su hija, en cambio, ha elegido un programa innovador, con movilidad geográfica y métodos más experimentales.

El modelo de Forward College ofrece una experiencia académica radicalmente distinta a la que conoció el monarca español. No solo por los métodos de enseñanza, sino también por el modo de vida. La infanta convivirá con estudiantes de todo el mundo en un ambiente internacional y multicultural, a diferencia con la formación más institucionalizada y jerárquica que vivió su padre.

La residencia en Lisboa también es clave. La capital portuguesa ofrece a Sofía un espacio de mayor independencia que dentro de España, un aspecto que contrasta con la vida más encorsetada y supervisada que tuvo Felipe durante su etapa académica en la capital español.

La elección de Lisboa, París y Berlín como ciudades de formación aporta, además, un componente de integración europea. Felipe VI, con su máster en Estados Unidos, se acercó al ámbito atlántico y al vínculo con Washington, clave en la geopolítica de finales del siglo XX. Sofía, por su parte, se forma en el corazón de Europa, con una visión que refleja las prioridades del siglo XXI: la integración europea, la cooperación internacional y la diplomacia.