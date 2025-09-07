Inés Gutiérrez 07 SEP 2025 - 06:00h.

Susana Díaz ha tenido una relación intensa con Pedro Sánchez, comenzaron aliados, pero no duró demasiado

La caída de Susana Díaz: los cuatro actos que marcaron el destino de la 'reina del sur'

MadridLa política es esencial en la vida de los ciudadanos, pero no son tantos los que escogen dedicarse a ella, Susana Díaz es una de las personas que lo tuvo claro, ella quería poner su granito de arena y por eso lleva años dedicada a una profesión que asegura amar. Debe ser cierto, pues no siempre ha tenido las cosas fáciles y, aun así, ha escogido seguir adelante.

Uno de los grandes enfrentamientos que ha tenido en su carrera ha sido el tira y afloja que mantiene con Pedro Sánchez desde hace años.

Díaz fue clave para que Sánchez se posicionara como candidato a la secretaría general del partido en 2014. Los problemas entre ellos comenzaron poco después, pues si en un primer momento parecía que la relación entre ellos era idílica, pronto comenzaron a verse las costuras al quedar en evidencia sus diferencias estratégicas. Pasaron de aliados a prácticamente enemigos.

Tras una dimisión de Sánchez en 2016 parecía que el momento de Susana Díaz había llegado, era candidata a presidir el partido que ambos compartían, pero perdía las primarias y, en 2017, Sánchez regresó al frente del PSOE. Si había alguna duda, ese momento lo dejó claro, las diferencias entre ellos eran más que evidentes y, puede que compartieran partido, pero no la manera de hacer las cosas.

Susana no dejó que este golpe la hundiera, renunció a la presidencia del partido, pero no a todas las otras oportunidades que se abrieron ante ella, tanto en la política como fuera de ella.

A qué se dedica hoy Susana Díaz, expresidenta de Andalucía por el PSOE

Licenciada en Derecho por la universidad de Sevilla, Susana Díaz es hija de José Díaz, fontanero, y Rosa Pacheco, ama de casa. Se casó en 2002 con José María Moriche y en el año 2015 tuvo a su primer hijo, José María. En 2020 daba a luz a su hija Rocío.

A lo largo de toda su trayectoria ha sabido compaginar su carrera política con su vida familiar. Desde que comenzó a dedicarse a la política ha ostentado diversos cargos, llegando a ser secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía y presidenta de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2019. Actualmente, tiene un cargo como Senadora por designación del Parlamento de Andalucía.

Este puesto lo compagina con otras labores de comunicación, pues no es raro que cuenten con ella como colaboradora o experta en las mesas de debate de algunos programas de televisión y radio en los que se discute la actualidad política.

Su simpatía y claridad al exponer sus pensamientos le han ayudado a convertirse en indispensable en platós como el de Todo es mentira. También ha colaborado en espacios como Espejo Público o Tarde AR, donde formó dupla informativa con Cristina Cifuentes, dando su punto de vista sobre temas de actualidad y no solo en los relacionados con su profesión. Las tertulias de esta índole ya no tienen secretos para ella, aunque siempre su labor política parece ser su prioridad.