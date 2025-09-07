Rym Renom aclara si tiene novio dos años después de divorciarse del padre de sus hijas

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha aclarado si tiene novio tras su divorcio de Vicent Queijo, padre de sus dos hijas
Rym Renom, condenada a un año de "prisión suspendida" en Francia: los detalles de la sentencia
En 2023 y tras cuatro años de relación y dos hijas en común, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Rym Renom y el creador de contenido francés Vicent Queijo anunciaron que habían tomado la decisión de romper su matrimonio y divorciarse. Se habían casado tan solo un año antes y habían mostrado en Instagram su vida idílica en Dubái y en Bali, por lo que la noticia de su ruptura fue una auténtica sorpresa para muchos de sus seguidores.
Fue Vicent Queijo el que rompió su silencio acerca de los motivos que les habían llevado a divorciarse tan solo un año después de su boda: "Hacía más de un año y medio que las cosas no iban bien en mi relación. Cuando te exiges demasiado y pasan cosas malas, o terminas separándote o no acaba bien. Decidimos vivir felices por nuestra cuenta en lugar de infelices juntos".
El francés contó, además, que les había costado mucho tomar la decisión de romper su matrimonio porque ambos habían sido "educados en otros valores", pero que asumieron que "el divorcio es una opción para nuevas generaciones" y apostaron por su felicidad. Cuando rompieron, los dos aclararon que iban a seguir teniendo una buena relación por el bien de las dos hijas que tienen en común.
Ahora que han pasado dos años desde que su matrimonio llegó a su fin, Rym Renom ha aclarado que no tiene novio y que no ha encontrado a esa persona especial con la que volver a iniciar una relación: "Y tampoco tengo prisa porque estoy bien así. Encontré el amor en mi profesión y lo recibo también a través de mis hijos, de mi familia y de mi entorno. Estoy en un punto de mi vida en el que elijo dar prioridad a lo que me hace avanzar. No voy a entrar en una relación solo por llenar un vacío o evitar la soledad porque no me siento sola estando soltera".
La influencer también se ha pronunciado sobre los cambios recientes que ha sufrido en su vida, pues ha sido condenada por la justicia francesa a "no volver a realizar prácticas comerciales engañosas" en Instagram durante los próximos 18 meses y a instalarse en Francia, por lo que ha tenido que abandonar Bali. Rym se ha limitado a comentar, ante el interés de sus seguidores, que sabe que ese cambio "era necesario" tanto para su vida personal como profesional: "Sobre todo para mis hijas".