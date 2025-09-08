Silvia Herreros 08 SEP 2025 - 17:45h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa cómo es su realidad como creadora de contenido en redes

Bayan Al Masri, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', se abre en canal con sus seguidores y habla de la delicada situación que atraviesa. La exnovia de Eros hace frente a un complicado momento personal sobre el que ha querido sincerarse.

La de Palma de Mallorca está acostumbrada a interactuar con sus seguidores, con los que suele compartir una pequeña parte de su día a día. Tras un verano presumiendo de una vida aparentemente perfecta, la influencer ha explotado.

"Las redes sociales muestran lo que nos interesa, y eso es así", cuenta a través de sus historias temporales de Instagram donde reconoce que aunque no puede quejarse "del verano" que ha tenido, "he llegado a mi límite mentalmente".

La creadora de contenido, que se formó como Auxiliar de Vuelo, Auxiliar de Enfermería y Prótesis Dental, se dedica actualmente a las redes. Un trabajo que para ella no es nada fácil y que ha acabado generándole muchísima "inestabilidad económica" frustración.

Depende de los contratos y colaboraciones que pueda cerrar, algo que provoca que mucha inseguridad en la mallorquina, que no tiene horarios ni "una rutina" establecida de trabajo. Tampoco un sueldo fijo, ni capacidad o un plan de ahorro, "porque dedicarse a redes sociales es inestabilidad económica y un mes puedes ganar X y al otro Y".

Además, debido a sus constantes viajes por trabajo, este verano no ha podido todo "el tiempo que he querido con mis amigos de siempre en Mallorca"; algo que sumado a todo lo anterior, ha terminado haciendo que se desplome.

"Nunca pensé que hablaría de esto con vosotros, pero no estoy en un buen momento conmigo misma. Necesito centrarme en una rutina, estar más en mi casa y con mi gente y ponerme a mí por delante de cualquier trabajo", ha dicho a sus seguidores.

Al Masri reconoce haber "dormido muy poco", "dejado de lado el gym" y "tenido mala alimentación" últimamente. "He cogido muchos aviones y me he explotado priorizando el trabajo y todo lo que la vida (gracias a Dios) me ha dado estos meses, pero ya es momento de pensar en mí", asevera.

Para la joven "desaparecer" de las redes - como hacen muchas compañeras influencers -, no es una solución. Y parece tener claro que "el dinero no lo esto todo y que no da la felicidad".

Por este motivo, a pesar de no haber aplicado nunca antes sus propios consejos, Bayan comienza septiembre cargada de nuevos e importantes propósitos que le ayuden a salir de este bache en el que ha entrado a raíz de su trabajo en redes sociales. "La felicidad la dan pequeños detalles que no valoramos hasta que la vida te hace verlo de otra manera".