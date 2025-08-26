Supervivientes 26 AGO 2025 - 14:41h.

El bombero de profesión participó en 'Supervivientes 2024' y consiguió llegar a la ansiada final: te contamos algunos detalles que no sabías de él

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Compartir







Rubén Torres es nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars'. Su confirmación llega apenas 24 horas después de la de Fani Carbajo, uniéndose así a la estelar lista de confirmados formada, hasta el momento, por Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Elena Rodríguez y Kike Calleja.

"Pues sí, soy Torres. Y he vuelto a caer en la tentación", señala el bombero de profesión, aludiendo con sus palabras a 'La isla de las tentaciones', reality del que formó parte durante la última edición con Montoya como gran protagonista.

"Pero esta vez he caído en la tentación de concursar en 'Supervivientes All Stars'. Preparaos porque vengo dispuesto a darlo todo con tal de ganar", añade el ya nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars' en su vídeo presentación.

Trayectoria profesional de Rubén Torres

Rubén Torres es bombero, tatuador y su primera participación en un programa fue en 'Falso amor'. Aquel reality le hizo ganar visibilidad y, posteriormente, materializó su salto a la televisión gracias a 'Supervivientes 2024', en donde el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) consiguió llegar a la ansiada final del reality, siendo uno de los protagonistas indiscutibles de la edición.

Además, Rubén Torres participó en la última edición de 'La isla de las tentaciones', entrando como tentador VIP y en donde destacó su relación con Bayan Al Masri. Relación que, al salir, no llegó a buen puerto, puesto que ambos no tardaron en dejarlo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No obstante, cabe recordar que Rubén Torres es tatuador de profesión (su vida actual ha cambiado mucho pero no olvida cuál es su verdadera faceta), además de ser propietario de un estudio de tatuajes que abrió en 2022 en su localidad natal.

Rubén Torres, un hombre récord

El nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars' batió el récord de collares de líder de la edición y se ganó al público gracias a su carácter competitivo, habilidades físicas y la empatía que mostraba con sus compañeros, entre otras cosas.

Vida amorosa actual

En el apartado sentimental, Rubén Torres mantiene una relación en estos momentos con una joven llamada Laura Cantizano, con quien sube gran contenido a redes sociales de todos los viajes y escapadas que hace junto a ella. Su perro Braco también ocupa un hueco importante en su corazón.