Susana Díaz habla de su maternidad tardía en primera línea de la política, el próximo lunes en 'Madres: desde el corazón', en Mediaset Infinity

La política andaluza Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, ha mostrado en distintas ocasiones cómo la maternidad ha marcado su vida personal y profesional. Tras más de una década intentando ser madre, en 2015 nació su primer hijo, José, y cinco años más tarde, en 2020, llegó al mundo su hija Rocío. Ambos nacimientos fueron hitos personales para Díaz, quien entonces compaginaba su papel institucional con su sueño cumplido de formar una familia.

El primer embarazo coincidió con un momento político clave, ya que apenas un mes antes Susana Díaz había sido investida presidenta de la Junta. Después, en febrero de 2020, a los 45 años, dio la bienvenida a Rocío en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Una década después de convertirse en madre, la senadora del PSOE ha acudido al programa 'Madres: desde el corazón' de Mediaset Infinity, presentado por Cruz Sánchez de Lara, para narrar su proceso de maternidad y cómo es la vida actual de sus hijos.

"Van al mismo colegio que fui yo, en mi barrio. Es un colegio público muy bonito, en el que hay muchos niños con necesidades especiales y en donde el profesorado está muy implicado", revela.

Pese a su posición, Díaz cuenta con "anécdotas muy bonitas" sobre cómo reaccionan algunas personas al conocer a sus hijos. "En una excursión a la Casa Museo Blas Infante, donde están las fotos de los que hemos sido presidentes de Andalucía, un compañero de clase le dijo a mi hijo: 'José, mira, es tu madre'. Y la guía que estaba con ellos dijo: 'Sí hombre, cómo va a ser su madre'. Y los profesores le dijeron que sí, que sí que lo era, y claro, se quedó como diciendo: 'Este niño que viene de este colegio público y su madre es ella'. Pues sí", explica.

De hecho, son muchas las personas que se acercan a los pequeños y les dicen que les conocen "de toda la vida, porque les explican que les han visto un montón de veces en la barriga de su madre".

A sus 10 y cinco años respectivamente, José ya es más consciente de la posición de su madre. Y Susana ya se ha sincerado con él sobre algunos aspectos de su vida, como la rivalidad. "Claro, algún día tus hijos se meterán en Google y, dejando la política al margen, van a leer cuál ha sido la historia de su madre, que implica una rivalidad, unas lágrimas, llevar un problema... ¿Cómo te planteas explicarles eso?", le pregunta Sánchez de Lara.

"José, que ya es más mayor, hay cosas que sí pregunta y hay veces que cuando ha visto cosas duras en la política me dice: 'Mamá, ¿pero no sois del mismo partido?', y le digo: 'Sí, pero a veces las personas pensamos diferente. Tú eres del Betis y tu primo es del Sevilla, ¿verdad? ¿Pero sigues queriendo a tu primo aunque quieras que gane tu equipo? Pues ya está, esto es lo mismo. A veces se es de la misma familia pero no se piensa lo mismo'. Si se explican con naturalidad no hay problema, los niños son más listos de lo que creemos", concluye.