Así es la residencia en la que vivirá la infanta Sofía en Lisboa por 13.000 euros el curso: prohibiciones y habitaciones

La infanta Sofía ha sido captada hasta en dos ocasiones en su primer día como universitaria en Lisboa, primero en unas imágenes compartidas por el propio Forward College -y no por la Casa Real-, y después por unos paparazzis y recogidas por '¡Hola!', en las que la hija de los reyes Felipe y Letizia se muestra con una naturalidad e integración que hablan por sí mismas.

Este pasado lunes 8 de septiembre marcó el inicio de una nueva etapa para Sofía: comenzó el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, en el campus de Lisboa. Se trata de un programa de tres años que se desarrollará también en París y Berlín.

Lisboa no solo será su lugar de estudios, sino también su residencia, la Xior Benfica, diseñada como una extensión del campus, con normas claras -no se permiten mascotas, fiestas ni visitas nocturnas- y acceso a actividades culturales y comunitarias.

Durante lo que el centro académico denomina 'Semana de Introducción' -del 8 al 19 de septiembre-, Sofía ha participado en muchas de las actividades organizadas: charlas de bienvenida, dinámicas grupales, juegos para romper el hielo e incluso una breve clase de historia de Portugal para asimilar mejor su nuevo entorno.

En las fotografías compartidas por la cabecera rosa este miércoles 10 de septiembre, la hermana menor de la princesa Leonor aparece rodeada de sus nuevos compañeros saliendo a primera hora de la mañana de la residencia y luciendo un look informal.

La infanta optó para su primer día por un outfit compuesto por unos vaqueros wide leg, un jersey blanco de cuello en pico, deportivas y un bolso negro. En las instantáneas se muestra relajada, con rostro sonriente y compartiendo confidencias con quienes vivirá durante este próximo curso académico.

Tal y como afirma la revista, las capturas fueron tomadas antes de que se desplazara al local Tazte Secret Spot, donde disfrutó de un brunch junto al resto de estudiantes. Será el próximo 22 de septiembre cuando arranque definitivamente su formación universitaria.

La elección del programa responde a dos condiciones fundamentales planteadas por la Casa Real: que la formación fuera útil para la institución y que no la alejara demasiado de España -Lisboa está a menos de tres horas de Madrid-.

Además, el programa está adscrito a la Universidad de Londres, con dirección académica de la London School of Economics, ofrece un enfoque internacional con grupos reducidos -unos 15 estudiantes por clase- y un entorno multicultural con presencia de jóvenes de unas 40 nacionalidades.

De este modo, la infanta, que se graduó el pasado mes de mayo del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, ahora inicia una vida universitaria en otro país, mientras su hermana Leonor continúa inmersa en la Academia de San Javier.