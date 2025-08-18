En las próximas semanas comenzará la etapa universitaria de la hija de los reyes Felipe y Letizia como parte de su plan de estudios del Forward College

Así es la residencia en la que vivirá la infanta Sofía en Lisboa por 13.000 euros el curso: prohibiciones y habitaciones

Compartir







La infanta Sofía cambiará este septiembre los pasillos del UWC Atlantic College de Gales por las aulas de Lisboa. Allí empezará una etapa universitaria muy distinta a la que han seguido la mayoría de los miembros de la realeza europea. No estudiará en Oxford ni en Harvard, ni tampoco en una universidad española.

Su destino es Forward College, un centro privado perteneciente a la Universidad de Londres y con sedes en tres capitales europeas que, en apenas cuatro años de vida, ha conseguido situarse en el mapa de la educación internacional.

La elección de este centro universitario no es casual. Además de su innovador programa -tres años repartidos en Lisboa, París y Berlín como parte de su carrera de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas-, la institución tiene un nombre propio vinculado directamente a la Casa Real española: Boris Walbaum, su fundador y presidente.

PUEDE INTERESARTE La medida impuesta por el rey Felipe VI que afectará directamente al futuro profesional de la infanta Sofía

Sobre Walbaum y su vínculo con Casa Real

Boris comenzó su carrera en el gobierno francés, trabajando como auditor en el Tribunal de Cuentas y posteriormente como asesor del ministro de Finanzas. Posteriormente, se incorporó a McKinsey, donde trabajó en diversos sectores, como banca, seguros, alta tecnología y políticas públicas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asimismo, es licenciado en Filosofía por la Universidad de la Sorbona, en Administración por la ESSEC Business School y en Administración Pública por la École Nationale d'Administration (ENA).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Economista, innovador social y apasionado de la educación, Walbaum no es un desconocido para los reyes Felipe y Letizia. Su trayectoria se cruzó con la monarquía española a través de la Fundación Princesa de Girona, que en 2018 lo reconoció por su labor en favor de la igualdad de oportunidades de los jóvenes.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Antes de levantar Forward College, Walbaum ya había demostrado que su vocación era abrir caminos allí donde las estructuras educativas tradicionales se quedaban cortas. Fue copresidente de Article 1, una de las asociaciones más relevantes de Francia en materia de inclusión educativa y social que cofundó en 2004 y en la que trabajó para garantizar que miles de jóvenes de entornos desfavorecidos pudieran acceder a estudios superiores y encontraran su sitio en el mercado laboral.

El impacto de Article 1 fue tal que la organización recibió el Premio Fundación Princesa de Girona Internacional. Ese reconocimiento lo puso en contacto directo con la Corona española, que respaldó públicamente el proyecto y agradeció a Walbaum su compromiso.

Tal y como recoge la Fundación en su página web, se le concedió el galardón "por su lucha a favor de la empleabilidad de los jóvenes con independencia de su origen social, económico o cultural; por su impacto en un elevado número de jóvenes en riesgo de exclusión; por ser un referente de crecimiento gracias a la fusión de dos entidades; por su trabajo en la integración de educación y empleo, y por conseguir la implicación activa de los diferentes actores de la sociedad".

Que Sus Majestades reconocieran ese esfuerzo en su momento no es un detalle menor: refleja una sintonía en valores que ahora se prolonga, de forma natural, en la elección del centro donde estudiará la benjamina de la familia real.

Una de sus últimas contribuciones ha sido el lanzamiento de su libro, 'Education.IA', el pasado mes de mayo, en el que explora el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación.

En el plano personal, está casado y tiene tres hijos, y uno de sus grandes hobbies es tocar el piano.

Forward College

En 2021, Walbaum decidió dar un paso más: crear desde cero una universidad que encarnara los principios en los que llevaba años trabajando. Así nació Forward College.

Su propuesta fue audaz: una universidad itinerante en la que cada curso se estudia en una ciudad distinta. Lisboa, París y Berlín se convirtieron en los enclaves perfectos para formar a una nueva generación de "líderes globales". Los títulos, expedidos por la Universidad de Londres gracias a acuerdos con el King's College y la London School of Economics, garantizan el rigor académico.

Pero el sello distintivo está en su modelo, que ya ha seducido a estudiantes de más de 40 nacionalidades: clases en grupos reducidos de no más de 15 alumnos, prácticas y un fuerte énfasis en el liderazgo y el trabajo en equipo.