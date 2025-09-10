Joaquín Prat se casa con Alexia Pla: "Quiero ser padre con ella, es la mejor persona que he conocido"

Silvia Herreros 10 SEP 2025 - 10:14h.

Joaquín Prat ha pedido matrimonio a su novia, con la que mantiene una discreta relación desde hace tres años

La curiosa confesión del presentado: "Yo duermo con un bate de béisbol en el cabecero de la cama"

Compartir







Joaquín Prat se casa con Alexia Pla Gabaldón, su novia desde hace tres años. El presentador de 'El tiempo justo' ha pedido matrimonio a la enfermera y empresaria, con la que podría poner el broche de oro a su historia el próximo año.

El hijo del difunto y querido Joaquín Prat Carreras y Marianne Sandberg ha confirmado la feliz noticia a la revista '¡Hola!'. "Sí, le he pedido matrimonio". Aunque aún no hay fecha para el enlace, el valenciano asegura a la mencionada publicación que este "podría" tener lugar en 2026.

El comunicador es una persona muy celosa de su vida privada. No le gusta hablar de su vida sentimental y en redes no suele compartir demasiados aspectos de su vida con Alexia, con la que mantiene una discretísima relación. De vez en cuando rompe su propia norme y sorprende a sus seguidores compartiendo románticas imágenes de su vida y viajes con la copropietaria de dos centros de estética en Castellón de la Plana e Ibiza.

"Quiero casarme y tener hijos con ella"

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Quiero casarme y ser padre con ella, esto lo saben todos nuestros amigos. Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido", afirma a la publicación sobre la mujer que le ha robado el corazón. Una persona de la que no puede estar más "orgulloso" y con la que pretende seguir dando nuevos e importantes pasos en el futuro.

Joaquín y Alexia Pla se conocieron en Ibiza en 2022. Lo suyo fue un auténtico flechazo. A pesar de la distancia (ella vivía en la isla y él en Madrid), su relación ha ido consolidándose hasta el punto de que van a casarse y planean tener hijos juntos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Él ya es padre de un niño de 10 años fruto de su matrimonio fallido con Yolanda Bravo, de la que se separó en 2021. Ana Rosa Quintana es la madrina del pequeño. Alexia no tiene hijos. Para él, la paternidad ha sido "el reto más difícil" que ha tenido en su vida, aun así, no duda cuando piensa en tener hijos junto a su actual pareja y prometida. "Ese es el reto más difícil que he tenido en mi vida. Me río de estar en la tele, de las tardes de Telecinco y de 'El tiempo justo'… Al lado de ser padre, me parto", confiesa a la revista.