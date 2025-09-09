Rocío Molina 09 SEP 2025 - 17:57h.

Descubrimos quién es la copresentadora junto a César Muñoz y Joaquín Prat de 'El Tiempo Justo', nuevo programa de actualidad de Telecinco

María Ruiz, al frente de la actualidad en 'El Tiempo Justo': “A la gente le preocupa el bolsillo”

Compartir







María Ruiz afronta una de los retos más apasionantes de su carrera tras estar al lado de Joaquín Prat y César Muñoz en 'El Tiempo Justo', el nuevo programa de las tardes de Telecinco que hace un emocionante guiño con su nombre y tradición familiar al mítico programa de televisión 'El precio justo'. La joven presentadora y comunicadora que ejerció de abogada durante una década completa este tridente perfecto para mantener a los espectadores informados.

De forma cercana y clara, María Ruiz promete contar la actualidad, teniendo muy presente lo que preocupa a la gente de a pie, apostando por la frescura y la empatía ante todo. Nacida en Burgos, criada en Barcelona y afincada en Madrid, este nuevo rostro de Telecinco es también una trotamundos puesto que fuera de España ha vivido en sitios tan dispares como China o Miami.

Tal como ella misma pone en su perfil oficial de Instagram, María Ruiz se define como "comunicadora", pero no olvida su vocación de abogada y por la que estudió la carrera de Periodismo y Derecho en la Universidad Ceu San Pablo para aunar sus dos grandes pasiones.

PUEDE INTERESARTE César Muñoz y María Ruiz copresentarán junto a Joaquín Prat el nuevo magazine de tarde de Telecinco

Canal de Whatsapp de Telecinco

El equipo de sus amores, su hija y su afición por viajar

El crecer en Barcelona, aunque actualmente viva en Madrid, le ha hecho sentir especial devoción por un equipo de fútbol que abandera donde quiera que va. María Ruiz es una aficionada 'periquita' orgullosa del RCD Espanyol al que apoya en cualquier lugar y circunstancia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La copresentadora de 'El Tiempo Justo' tiene una dilatada experiencia en eso de estar ante las cámaras y ha llegado dispuesta a demostrarlo. Sus tablas comenzaron en Trece TV como redactora en 'El Cascabel' para después conducir sus informativos y después en el programa de entrevistas 'La Azotea'. Todo eso que aprendió lo aplicó después en el programa 'Ruta 179' y el 'Telenoticias' de Telemadrid. Y no solo en televisión tiene experiencia. María Ruiz también se ha curtido en la radio.

En el mundo de los pódcast también ha comenzado una aventura al presentar el espacio 'De madres y de padres', en el que comparte micrófono con la psicóloga Raquel Huéscar. En él hablan de todas las etapas que viven los niños y los padres y en donde ha hablado alguna vez de Juana, su hija y gran amor.

Discreta con su vida personal, lo que se dibuja de ella a juzgar por lo que comparte en sus redes es que le gusta el deporte, pero sobre todo viajar para seguir creciendo, conociendo culturas, ampliar horizontes y poder informar lo más fielmente de sus experiencias a sus espectadores.