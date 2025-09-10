Ana Carrillo 10 SEP 2025 - 21:11h.

La actriz, que forma parte del elenco de 'La Agencia', se ha sincerado en una entrevista sobre su deseo frustrado de ser madre

Manuela Velasco ha explicado que se sometió a varios tratamientos para quedarse embarazada y que sufrió un aborto

Compartir







Manuela Velasco es una de las actrices que forman parte de 'La Agencia', la nueva serie de Telecinco, y con motivo de su estreno ha concedido una entrevista a Magas en 'El Español' en la que se ha sincerado sobre su deseo frustrado de ser madre. La actriz, que cumplirá 50 años el 23 de octubre, ha revelado que llegó a quedarse embarazada, pero que sufrió un aborto.

"Quise ser madre desde siempre, pero me puse muy tarde [...] Cuando me puse en serio con la maternidad rondaba los 40, y ahí la biología me plantó cara", ha explicado la sobrina de Concha Velasco, que sintió "mucho enfado" cuando comenzaron sus problemas para quedarse embarazada: "Nos venden que los 40 son los nuevos 30, pero es mentira. Biológicamente no lo es".

Es por eso que ahora recomienda a sus compañeras de profesión más jóvenes que congelen sus óvulos, que es algo que ella hubiera hecho si hubiera tenido esa información en el momento adecuado; tan esencial considera saberlo que cree que tendría que haber "una clase en el instituto" para que no le pase a nadie lo que ha vivido ella.

Manuela Velasco ha explicado que hizo "locuras" con tal de conseguir quedarse embarazada: "Cambié mi alimentación, probé terapias, me gasté muchísimo dinero. Me hacía test de ovulación, contaba los días, y si estaba en Cádiz y me pillaba allí, cogía un tren y me plantaba en Madrid, llamaba a la puerta y decía: 'Mi amor, que hoy soy fértil'. Al final logré quedarme embarazada, pero lo perdí. Fue horrible".

Canal de Whatsapp de Telecinco

En su proceso, fue fundamental para ella acudir a terapia: "Llegué a tener odio hacia mi cuerpo. Pensaba que por dentro debía de ser un páramo podrido, incapaz de sostener la vida [...] Y además fue durísimo ver cómo todas mis amigas iban quedándose embarazadas. Incluso me costaba relacionarme con sus hijos, no podía gestionarlo". A esa situación, se sumó leer constantemente en las redes sociales mensajes ensalzando la maternidad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ahora, la actriz madrileña ha conseguido aceptar la situación y le da visibilidad en entrevistas como la citada en 'El Español' para que otras mujeres sepan que pueden congelar óvulos antes de llegar a los 40 y encontrar dificultades para lograr el embarazo. "Me he dado cuenta de que la vida merece la pena también sin hijos. Puede estar llena de millones de cosas extraordinarias. No va a ser ni menos válida, ni peor, ni carente de amor", ha sentenciado.