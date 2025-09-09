telecinco.es 09 SEP 2025 - 21:39h.

Manuela Velasco y Carlos Bardem nos acercan a sus personajes y nos dan los primeros detalles sobre su personalidad

¡Avance!: La agencia más loca llega repleta de estrellas en la nueva serie de Telecinco

Compartir







Este miércoles, a las 23:00 horas, llega en gran estreno de 'La Agencia'. Una de las series europeas más exitosas y adaptadas en las últimas década aterriza en Telecinco en su versión española. Una nueva ficción que ofrece una mirada vibrante y emocionante al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos.

Manuela Velasco, una de las integrantes de su elenco artístico, da vida precisamente a una de las representantes artísticas de la serie. Interpreta a Andrea, una agente decidida, visceral y profundamente implicada en su trabajo. Manuela se ha transformado por unos instantes en Andrea y nos ha contado cuáles son las razones por las que alguien debería elegirla como representante.

La esencia de Andrea

"Porque soy una gran profesional, este trabajo es prácticamente mi vida, me dedico a ello veinticuatro siete. Porque soy buena persona y porque voy a tratarles como si fueran familia", asegura. ¿Logrará convencer a sus posibles clientes?

Con un tono fresco, audaz y cargado de humor, 'La Agencia' retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional, un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.

Primeros detalles de Matías Alvarado

Carlos Bardem, que da vida a Matías Alvarado, nos ha respondido a la misma pregunta poniéndose en la piel de su personaje, un agente experimentado y pragmático y con una gran habilidad para detectar y aprovechar oportunidades. ¿Por qué un actor o actriz debería escogerle a él como representante?

Matías es claro y directo: "Porque soy el mejor, sencillamente por eso, porque soy el mejor. Segunda razón: soy el mejor. Y tercera razón: soy el mejor. Soy el que más les va a cuidar, yo cuido a mis estrellas y soy el que mejor les va a negociar los contratos". ¿Pensarán lo mismo los artistas?